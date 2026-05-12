Công cuộc sắp xếp bộ máy tạo dấu mốc lịch sử trong nền hành chính

Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố (PAR INDEX).

Để xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát khoảng 99,694 phiếu, trong đó, có 35,649 phiếu của người dân để đo lường mức độ hài lòng; 64,045 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý tại các bộ, địa phương, hội, hiệp hội.

4 Bộ dẫn đầu về cải cách hành chính

Liên quan đến chỉ số cải cách hành chính tổng hợp, chỉ số này của 12 bộ, cơ quan ngang bộ là 87,2%, tăng 2,77% so với năm 2024. Trong đó, có 6/12 bộ có chỉ số cải cách hành chính trên mức giá trị trung bình.

Chỉ số cải cách ở các bộ, cơ quan ngang bộ được phân theo 2 nhóm. Thứ nhất, nhóm A sẽ đạt kết quả từ 90% trở lên, bao gồm 4 đơn vị: Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ.

Với chỉ số từ 80% đến dưới 90% thuộc nhóm B gồm 8 đơn vị: Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Theo xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2025 cao nhất với kết quả là 95,48%, cao hơn 14,47% so với Bộ Y tế - đơn vị có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 thấp nhất (81,01%).

Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ (Biểu đồ: Bộ Nội vụ).

Về các chỉ số thành phần, Bộ Nội vụ cho biết, có 5/7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm: “Cải cách thể chế”; “Cải cách thủ tục hành chính”; “Cải cách tổ chức bộ máy”; “Cải cách tài chính công” và “Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước“.

Đồng thời, 2/7 chỉ số là “công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”; “Cải cách chế độ công vụ” có giá trị trung bình giảm so với năm trước.

Trong đó, chỉ số về “công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính” có giá trị cao nhất, đạt 93,99%. Điều này tiếp tục khẳng định công tác này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho tới các bộ, ngành.

Tiếp đến, chỉ số thành phần “cải cách tổ chức bộ máy“ có giá trị trung bình đạt 92,02%, cao hơn 1,4% so với năm trước. 11/12 bộ, cơ quan có kết quả trên 90% ở chỉ số thành phần này. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch là đơn vị duy nhất có kết quả dưới 90%, chỉ đạt 87,94%.

Cải cách hành chính của các tỉnh tăng trưởng đột phá

Bên cạnh đó, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với giá trị trung bình đạt 89,96%, cao hơn 1.59% so với năm trước.

Trong đó có 18 tỉnh, thành phố có chỉ số đạt trên 90%. 16 tỉnh, thành phố còn lại đạt từ 80% đến dưới 90%.

Theo kết quả đánh giá, thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng về chỉ số này. Công tác cải cách hành chính của thành phố có nhiều đột phá, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và sự hài lòng của người dân.

Một số địa phương khác cũng đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác này, như: Quảng Ninh, Đồng Nai, Ninh Bình, Hà Nội.

Đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh Cao Bằng, đạt 82,73%. Qua đánh giá, năm 2025 tỉnh Cao Bằng đã có nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương, một số nội dung cho kết quả khá tích cực như cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, một số nội dung cải cách còn bộc lộ nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao.

So sánh giá trị trung bình 8 chỉ số thành phần các năm 2024, 2025 (Biểu đồ: Bộ Nội vụ).

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng mang tính lịch sử về cải cách nền hành chính ở Việt Nam, trọng tâm là công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đột phá mạnh mẽ về cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Những cải cách mạnh mẽ và toàn diện thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng và phản ánh chân thực vào kết quả chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh trên từng lĩnh vực.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt. Hàng loạt điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách đã được quan tâm tháo gỡ thông qua những quyết sách đột phá từ Trung ương.

Theo Bộ Nội vụ, việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính đã dần đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Khi tổ chức bộ máy được sắp xếp, tinh gọn, giảm các tầng nấc trung gian; cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh gắn với năng lực thực thi thì nhiều cơ chế, chính sách mới về quản lý cán bộ, công chức, viên chức được ban hành và triển khai có hiệu quả, công tác đánh giá, xếp loại công chức hằng năm được đổi mới.

Qua khảo sát, Bộ Nội vụ nhận định, chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng của cải cách, dần thấm sâu vào các hoạt động hàng ngày và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.