Công chức xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách?

Trước ngày 1/7/2025, ông Lê Nguyên Long là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông được phân công nhiệm vụ làm công chức văn phòng tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã mới.

Tháng 10/2025, ông Long được Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ định làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Long hỏi: “Tôi là công chức Văn phòng Mặt trận Tổ quốc kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã thì có được hưởng chính sách theo Khoản 2 Điều 20 (quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh) và Điều 34 (quy định về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố) của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP không?”.

Theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định 33/2023 Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm. Theo Điều 34 Nghị định 33/2023 1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 2. Thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. 3. Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố; nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương; các quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể: Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh; mức phụ cấp của từng chức danh… 4. Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP về quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố) đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết: “Trường hợp của ông Long không được áp dụng chính sách theo quy định tại Điều 34 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP nêu trên”.