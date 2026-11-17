Nghị định số 335 của Chính phủ có các quy định cụ thể về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm với cơ quan hành chính Nhà nước và công chức.

Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã.

Công chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không được xếp loại chất lượng, trừ một số trường hợp theo quy định (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 335, công chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng không thực hiện việc xếp loại chất lượng.

Quy định này không áp dụng với công chức nghỉ việc riêng không hưởng lương, nhưng bảo đảm thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên; nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Kết quả xếp loại chất lượng trong năm đối với những công chức này là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế năm đó.

Công chức bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá, do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ thì được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính làm căn cứ để xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Trường hợp có hành vi vi phạm và chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, nhưng đã được dùng làm căn cứ để xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá, thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không tính làm căn cứ để xếp loại chất lượng ở năm ban hành quyết định.

Trường hợp công chức có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở tổ chức cũ, nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức mới chuyển đến, thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức cũ.

Trường hợp công chức có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở cả tổ chức cũ và tổ chức mới, bị xử lý kỷ luật, thi hành kỷ luật ở tổ chức cũ và mới chuyển đến, thì tính hình thức kỷ luật vào kết quả đánh giá, xếp loại theo thời điểm xác định hành vi vi phạm tại mỗi tổ chức.