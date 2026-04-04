Công chức bị thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ bồi dưỡng khi nào?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2026/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 171/2025/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Thông tư số 03/2026/TT-BNV quy định thống nhất việc quản lý, sử dụng chứng chỉ chương trình bồi dưỡng công chức theo hướng đồng bộ giữa chứng chỉ giấy và chứng chỉ số.

Trong đó, chứng chỉ số có giá trị pháp lý tương đương chứng chỉ giấy, được quản lý và xác thực trên hệ thống thông tin đào tạo, bồi dưỡng công chức, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Chứng chỉ chỉ được cấp một lần cho học viên khi hoàn thành khóa học và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian tham gia, chấp hành quy chế và kết quả kiểm tra, đánh giá.

Trường hợp phát sinh sai sót từ phía cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, việc cấp lại chứng chỉ phải được thực hiện trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đồng thời, thông tư bổ sung quy định về thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ trong các trường hợp vi phạm. Cụ thể, những trường hợp vi phạm gồm: Có hành vi gian lận trong việc chiêu sinh, học tập hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ; Cấp cho người không đủ điều kiện; Do người cấp không đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa, để cho người khác sử dụng, do lỗi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; chứng chỉ số không được ký số của cá nhân có thẩm quyền cấp cũng thuộc trường hợp bị thu hồi.

Từ đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ do đơn vị mình cấp. Trường hợp cơ sở đào tạo bồi dưỡng đã tổ chức lại thì cơ sở đào tạo, bồi dưỡng mới có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ. Trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã giải thể thì cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý các đơn vị này có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thủ trưởng cơ sở đào tạo bồi dưỡng ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ.

Quyết định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ; được gửi đến người bị thu hồi chứng chỉ; cơ quan kiểm tra phát hiện sai phạm (nếu có), cơ quan của người bị thu hồi chứng chỉ đang công tác (nếu có) và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

Ngoài ra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn 3 ngày làm việc tính từ thời điểm cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ phải cập nhật ngay vào Hệ thống thông tin quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu. Các trường thông tin chính cần cập nhật thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư này.