Có được đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện cùng lúc không?

Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc không được đóng BHXH tự nguyện (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Chị Bùi Thị Nhung ký hợp đồng lao động tại một công ty và đã đóng BHXH bắt buộc theo hợp đồng.

Chị Nhung hỏi: “Tôi muốn đóng BHXH tự nguyện 100% tại công ty khác song song với thời gian đóng BHXH bắt buộc có được không?”.

Trả lời chị Nhung, BHXH TP Hà Nội cho biết: “Theo Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên”.

Như vậy, trường hợp chị Nhung đang làm việc theo hợp đồng lao động tại công ty là thuộc trường hợp tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2024, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và không phải là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Như vậy, khi chị Nhung đang trong thời gian thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (làm việc theo hợp đồng lao động) thì không được tham gia BHXH tự nguyện.