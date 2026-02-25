Chương trình “Những trái tim đồng cảm” - Lan tỏa yêu thương từ trách nhiệm cộng đồng

Với mục tiêu sẻ chia, chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chương trình được triển khai đồng bộ cả hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội tại các địa phương và chương trình giao lưu nghệ thuật trọng điểm tổ chức tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao hàng trăm phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tới các em nhỏ tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Cú và xã Bắc Mục (Hàm Yên, Tuyên Quang cũ). Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên tinh thần, giúp các em đón Tết ấm áp hơn, tiếp thêm niềm tin để vượt qua khó khăn.

Song song với hoạt động trao quà tại Tuyên Quang, chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” được tổ chức tại Hà Nội đã trở thành điểm nhấn quan trọng, thu hút sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng. Thông qua các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình phản ánh thế giới trong trẻo của trẻ thơ, những ước mơ bình dị và khát vọng được yêu thương, chở che, từ đó lan tỏa thông điệp nhân ái và trách nhiệm cộng đồng tới xã hội.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình tại Hà Nội còn là không gian kết nối, giao lưu, nơi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng nhìn lại ý nghĩa của sự sẻ chia, cùng chung tay hành động vì trẻ em yếu thế. Những câu chuyện đời thực, những hình ảnh xúc động được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đã góp phần đánh thức sự đồng cảm, tạo nên sức lan tỏa tích cực và bền vững.

Thành công của chương trình có sự đóng góp, đồng hành, chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm. “Ban tổ chức ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Nhà tài trợ Bạc của chương trình đã quan tâm, ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Cổ phần Bánh kẹo Bibica, cùng nhiều tổ chức, cá nhân trên cả nước. Sự chung tay ấy không chỉ góp phần tạo nên nguồn lực cho chương trình, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa tình của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

“Những trái tim đồng cảm” không đơn thuần là một chương trình giao lưu nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội với những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi. Mỗi sự sẻ chia, mỗi hành động thiết thực hôm nay chính là nền tảng để gieo mầm hy vọng, giúp các em nhỏ yếu thế có thêm động lực vươn lên, hòa nhập và phát triển.

Với sự chung sức của toàn xã hội, những hành trình yêu thương như “Những trái tim đồng cảm” được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nối dài, mang lại thêm nhiều cơ hội, niềm tin và tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.