Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới trong tầm nhìn 10 năm

Thành quả 5 năm: Nền tảng cho bước chuyển dài hạn

Trao đổi tại tọa đàm của báo Dân trí, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho hay kết quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 cho thấy nghị quyết đã “đi vào cuộc sống và tạo sức lan tỏa”, đặc biệt ở sự tham gia chủ động của người dân.

Không chỉ hoàn thành các tiêu chí cứng về hạ tầng, nhiều địa phương đã chú trọng hơn tới tiêu chí mềm, như sự hài lòng của người dân và hiệu quả vận hành sau đầu tư.

Ông Lam dẫn chứng tại những địa phương đã đạt chuẩn, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân trở thành thước đo quan trọng. “Có tiền làm đường thì dễ, nhưng để người dân cùng quản lý, khai thác và giữ gìn thì cần sự đồng thuận và tham gia thực chất”, ông nói.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội và bình đẳng giới, ông Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người có công, người lao động, hộ nghèo và cận nghèo. Riêng về bình đẳng giới, năm 2022 đã ban hành bộ tiêu chí liên quan trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ.

Tích hợp chương trình: Giảm phân mảnh, tăng hiệu quả

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là việc tích hợp 3 Chương trình MTQG trong giai đoạn 2026–2035. Theo ông Trần Nhật Lam, chủ trương này không làm thay đổi mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn, mà giúp khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trước đây.

“Có những vùng giai đoạn trước chỉ được triển khai một chương trình, hai chương trình còn lại chỉ mang tính hỗ trợ, dẫn đến phân mảnh trong thực hiện”, ông Lam phân tích. Việc tích hợp sẽ giúp thống nhất cơ chế chính sách, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Về tổ chức bộ máy, ông Lam cho rằng cần một mô hình ban chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, với đội ngũ đủ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao hơn. “Trách nhiệm cần đi kèm với thụ hưởng, để những người làm công tác nông thôn mới yên tâm gắn bó lâu dài”, ông đề xuất.

Mục tiêu mới, yêu cầu mới

Trong tầm nhìn đến năm 2035, Chương trình MTQG tích hợp được định hình như một khuôn khổ phát triển nông thôn toàn diện, gắn chặt với quá trình đô thị hóa, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo ông Trần Nhật Lam, thay vì mở rộng số lượng cấp độ như trước, giai đoạn mới sẽ tập trung vào hai mức chuẩn là đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại, qua đó nâng cao yêu cầu về chất lượng phát triển.

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở tăng thu nhập hay giảm nghèo đơn chiều, mà hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững. Đến năm 2030, thu nhập của cư dân nông thôn dự kiến tăng từ 2,5–3 lần, trong khi thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tối thiểu bằng một nửa mức bình quân chung cả nước.

Xa hơn, đến năm 2035, chương trình kỳ vọng có 65% số xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới, trong đó hình thành các mô hình nông thôn mới hiện đại gắn với bản sắc văn hóa và sinh thái từng vùng.

Ở góc độ tổ chức thực hiện, ông Trần Xuân Hiền cho rằng giai đoạn 10 năm đòi hỏi bộ máy đủ ổn định và chuyên nghiệp. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ là điều kiện tiên quyết để các mục tiêu dài hạn không chỉ dừng ở định hướng mà trở thành kết quả cụ thể trên thực tế.

Đến năm 2035, chương trình đặt mục tiêu có 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới, trong đó 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đặc biệt, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được áp dụng hệ số phân bổ nguồn lực cao hơn, giảm mức đối ứng của người dân nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm cùng tham gia.

Từ phía Bộ Nội vụ, ông Trần Xuân Hiền nhấn mạnh nguyên tắc “6 rõ” trong tổ chức thực hiện: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. “Chương trình chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được lợi ích và tham gia giám sát quá trình triển khai”, ông Hiền khẳng định.

Với những định hướng và cam kết được đưa ra, Chương trình MTQG giai đoạn 2026–2035 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành quả đã đạt được, đồng thời tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong phát triển nông thôn Việt Nam theo hướng hiện đại, bao trùm và bền vững.