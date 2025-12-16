Chủ trương, chính sách Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035

Tọa đàm: “Chủ trương, chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035”

Chương trình tích hợp giai đoạn 2026–2035 được xác định là nhiệm vụ tất yếu, khách quan và mang tính cấp bách. Chương trình nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giảm nghèo đa chiều; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây cũng là giải pháp chiến lược để khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý và đầu tư, vốn là điểm nghẽn kéo dài trong quá trình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua.

Nhân dịp này, báo Dân trí tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chủ trương, chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035”. Tọa đàm tập trung nhìn lại những kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 trong bối cảnh kinh tế – xã hội có nhiều biến động, yêu cầu về chất lượng, chiều sâu và tính bền vững ngày càng cao.

Trên cơ sở đó, các diễn giả sẽ cùng trao đổi về định hướng tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phạm vi thụ hưởng cũng như các nội dung trọng tâm của Chương trình giai đoạn 2026–2035.

Tham gia tọa đàm có ông Trần Nhật Lam – Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - và ông Trần Xuân Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ.

Đại diện báo Dân trí tặng hoa cho ông Trần Xuân Hiền (thứ 2 từ trái qua) và ông Trần Nhật Lam (thứ 2 từ phải qua) (Ảnh: Thành Đông).

Từ góc nhìn quản lý nhà nước và thực tiễn triển khai, các diễn giả sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bộ, ngành trong giai đoạn mới; đồng thời trao đổi về những vấn đề đặt ra khi tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai mô hình chính quyền địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển.