Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo rà soát nhân lực toàn thành phố

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính quyền thành phố.

Theo chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và khả năng kiểm chứng của dữ liệu, kết quả rà soát thuộc phạm vi quản lý.

Việc rà soát được thực hiện từ cấp thành phố đến cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập. Những đơn vị mới tổ chức lại hoặc sáp nhập phải đối chiếu dữ liệu trước và sau sắp xếp, tránh tính trùng nhân lực, nhiệm vụ.

Cần Thơ khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và biên chế (Ảnh: Hồng Nhung).

Các cơ quan phải rà soát văn bản còn hiệu lực về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; đối chiếu từng nhiệm vụ với căn cứ pháp lý, công việc thực tế và sản phẩm đầu ra. Đồng thời, làm rõ nhiệm vụ đã chuyển giao, còn trùng lặp hoặc bị bỏ sót.

Về nhân lực, các đơn vị phải đối chiếu số lượng, cơ cấu, kỹ năng hiện có với nhiệm vụ và biên chế được giao; xác định tình trạng thiếu người, thiếu năng lực hoặc bố trí chưa hợp lý.

Trước khi đề xuất biên chế, cần xem xét các giải pháp như bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, kiêm nhiệm, dùng chung nhân lực, cải tiến quy trình và ứng dụng công nghệ.

Phương án biên chế phải xây dựng theo từng năm trong giai đoạn 2027-2031, làm rõ căn cứ đề xuất, mức chênh lệch, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và lộ trình thực hiện.

Đáng chú ý, thành phố lưu ý không áp dụng máy móc tỷ lệ tăng, giảm biên chế; không tự động chuyển nhu cầu nhân lực thành biên chế được giao và không xác định giảm biên chế chỉ dựa trên tỷ lệ số hóa.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền.

"Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo rà soát, thống kê nhân lực, đối chiếu dân số, diện tích, đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ được phân cấp và khối lượng công việc tại trung tâm phục vụ hành chính công. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ hồ sơ thuộc phạm vi quản lý", Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo.