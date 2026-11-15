Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hiện lưu giữ, trưng bày hàng trăm hiện vật gắn với lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) từng làm nhiệm vụ trong kháng chiến chống Mỹ.

Mỗi hiện vật mang một dấu ấn riêng, góp phần tái hiện cuộc sống, chiến đấu của những người trẻ năm xưa.

Ba hiện vật của Tiểu đội phó Lê Thị Phương Thúy gồm chăn dù, áo bông và chiếc khăn mùi xoa thêu tay (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại nhà truyền thống lực lượng TNXP của khu di tích, du khách có thể bắt gặp những kỷ vật gắn với cựu đội viên Lê Thị Phương Thúy, người từng giữ chức Tiểu đội phó A6, Đại đội 9 (C9), Tổng đội 53 - P18, thuộc lực lượng TNXP Hà Tĩnh.

Các hiện vật gồm: chăn dù, áo bông và chiếc khăn mùi xoa thêu tay. Trong đó, chiếc khăn nhỏ bé, giản dị thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên nền vải trắng đã ngả màu thời gian, những nét thêu hoa màu đỏ, hồng vẫn còn hiện rõ bên cành lá xanh. Hai dòng chữ "Trường Sơn" và "Lưu tặng" được thêu nắn nót, mềm mại. Từng đường kim, mũi chỉ tỉ mỉ khiến chiếc khăn trở thành một hiện vật đặc biệt giữa nhiều kỷ vật chiến tranh được lưu giữ tại đây.

Ông Đào Anh Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, cho biết chiếc khăn mùi xoa tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần, gợi nhắc về đời sống và tâm hồn của những cô gái TNXP trong chiến tranh.

"Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi bom đạn liên tục dội xuống, các cô gái trong đội TNXP vẫn có những khoảng trời riêng với tình yêu cái đẹp, sự khéo léo và những sinh hoạt rất đỗi bình dị", ông Tuân chia sẻ.

Khăn mùi xoa của Tiểu đội phó Lê Thị Phương Thúy (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo ông Tuân, chiếc khăn gợi lên hình ảnh những cô gái tuổi đời còn trẻ, vừa kiên cường bám đường, san lấp hố bom, vừa mang trong mình nét dịu dàng, tinh tế. Họ không chỉ có lòng quả cảm trước hiểm nguy mà còn có những rung động, ước mơ và khát vọng về cuộc sống bình yên.

Chiếc khăn mùi xoa vì thế không chỉ là một vật dụng cá nhân mà còn góp phần khắc họa một góc đời thường của thế hệ TNXP. Đằng sau hình ảnh người thiếu nữ quả cảm nơi tuyến lửa là những tâm hồn trẻ trung, biết yêu cái đẹp và trân trọng những điều bình dị.

"Chiến tranh có thể lấy đi tuổi trẻ, chia cắt những ước mơ nhưng không thể làm mất đi vẻ đẹp tâm hồn của một thế hệ. Những kỷ vật như chiếc khăn mùi xoa giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về cuộc sống, tình cảm của những cô gái TNXP năm xưa", ông Tuân nói.

Ngã ba Đồng Lộc ngày nay (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc là tuyến giao thông đặc biệt quan trọng, giữ vai trò kết nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam.

Nhận thấy vị trí chiến lược này, từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ tập trung đánh phá ác liệt, trút xuống khu vực gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân, mỗi mét đất tại Đồng Lộc phải gánh chịu ít nhất 3 tấn bom.

Trưa 24/7/1968, Tiểu đội 4 TNXP thuộc Đại đội 2, Tổng đội 55 gồm 10 cô gái được giao nhiệm vụ san lấp hố bom, sửa đường để bảo đảm giao thông sau các đợt không kích.

Chiều cùng ngày, trong trận bom thứ 15, một quả bom rơi trúng cửa hầm nơi các nữ TNXP đang trú ẩn. Hầm sập, cả 10 cô gái hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Người trẻ nhất mới 17 tuổi, 3 chị lớn nhất cùng 24 tuổi.

Ngày nay, Đồng Lộc từ một "tọa độ chết" trong khói lửa chiến tranh đã thay da đổi thịt, trở thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.