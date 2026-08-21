Chiếc bút khắc tên Long Bắc và đôi chim bồ câu trong mộ liệt sĩ

Chiều 20/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một cây bút khắc chữ Long Bắc cùng hình đôi chim bồ câu trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Hảo, phường Hoài Nhơn Tây.

Cây bút khắc chữ Long Bắc được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở Gia Lai (Ảnh: Huy Bắc).

Đây là kỷ vật được Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai phát hiện trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt. Cây bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 12, hàng số 8, khu mộ A. Đây là loại bút máy bơm mực.

Theo nhận định ban đầu, dòng chữ và hình khắc trên cây bút có thể là manh mối quan trọng, hỗ trợ lực lượng chức năng đối chiếu thông tin, xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện vật được lưu giữ để tiếp tục phục vụ công tác xác minh.

Cây bút khắc hình đôi chim bồ câu và dòng chữ Long Bắc là manh mối quan trọng để xác minh danh tính và thân nhân liệt sĩ (Ảnh: Huy Bắc).

Từ ngày 19/8, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai triển khai khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Hảo. Tổng cộng 288 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin được đưa vào diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đến chiều 20/8, lực lượng chức năng đã lấy được 50 mẫu phẩm đủ điều kiện giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.