Việc thực hiện thủ tục không bị giới hạn bởi địa bàn góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là với người đang sinh sống, làm việc ở địa phương khác.

Theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) có ba thủ tục được áp dụng cơ chế này.

Đó là giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng BHXH một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Điểm thuận lợi đối với người dân là phạm vi thực hiện ba thủ tục nêu trên được xác định trên toàn quốc, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Cơ chế này góp phần tháo gỡ vướng mắc về địa bàn khi người tham gia có nhu cầu giải quyết chế độ BHXH hoặc thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện ba thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính (Ảnh minh họa: BHXH VN).

Bên cạnh đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí để thực hiện quyền lợi của mình.

Theo danh mục được công bố, các thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Khi có nhu cầu, người tham gia có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn cụ thể về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện đối với từng thủ tục.

Việc thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính là thuận lợi về thủ tục. Điều kiện hưởng, mức hưởng và yêu cầu về hồ sơ vẫn thực hiện theo quy định đối với từng chế độ.

Đối với thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc giải quyết được áp dụng cho các trường hợp đủ điều kiện thanh toán trực tiếp theo pháp luật BHYT.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

BHXH Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14229/BTC-BHXH ngày 11/9/2026 gửi Bộ Tư pháp về việc nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; đồng thời ban hành Công văn số 3512/BHXH-VP hướng dẫn toàn hệ thống triển khai các quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tạo nền tảng quan trọng để ngành BHXH đẩy mạnh kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử.

Cùng với đó là tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng phục vụ.