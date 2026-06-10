Chi tiết các nhóm tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 1819/BHXH-QLT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Yêu cầu trên căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 (Ảnh minh họa: Văn Quân).

Các nhóm sẽ thực hiện thu theo mức lương cơ sở mới gồm: Người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có tiền lương làm căn cứ đóng được tính theo mức lương cơ sở.

Tiếp đến là nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50,6 triệu đồng tại thời điểm đóng.

Cuối cùng là người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tự đóng bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.