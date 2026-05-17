Cấp nhanh giấy khai sinh cho bé gái gần 1 tuổi đang cấp cứu

Ngày 17/5, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 10 tỉnh Gia Lai thông tin đơn vị đã hỗ trợ một gia đình hoàn tất thủ tục cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho con đang cấp cứu vì sốt xuất huyết.

Theo Viện KSND khu vực 10, bé N.H.N.M. (trú tại xã Đăk Đoa, Gia Lai), sinh vào tháng 9/2025, nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đắk Đoa ngày 8/5, trong tình trạng bị sốt xuất huyết cấp. Do chưa có giấy khai sinh nên bệnh nhân không thể làm thẻ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh.

Đại diện Viện KSND khu vực 10 trao giấy khai sinh cho mẹ cháu M. (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10).

Gia đình bé M. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố đi làm thuê xa, mẹ thất lạc giấy tờ tùy thân và hạn chế hiểu biết pháp luật nên chưa hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho con.

Phát hiện sự việc, Viện KSND khu vực 10 đã thực hiện quyền kiểm sát, kiến nghị UBND xã Đắk Đoa khẩn trương làm các thủ tục cấp giấy khai sinh cho bé M.. Cán bộ kiểm sát cũng trực tiếp phối hợp, hướng dẫn gia đình tháo gỡ các vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ.

Chỉ sau 3 ngày Viện KSND khu vực 10 kiến nghị, giấy khai sinh của em M. đã được hoàn tất.

Ngày 12/5, ông Nguyễn Bá Hoàn, Phó Viện trưởng Viện KSND khu vực 10 trực tiếp trao giấy khai sinh của bé M. đến gia đình. Sau đó, địa phương tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký, cấp thẻ bảo hiểm y tế để cháu bé được hưởng đầy đủ chính sách khám chữa bệnh theo quy định.

Theo Viện KSND khu vực 10, đây là trường hợp đầu tiên đơn vị thực hiện theo Nghị quyết 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự cho nhóm yếu thế và lợi ích công cộng.