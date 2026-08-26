Cần Thơ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ

Sáng 26/8, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ (phường Cái Răng), nơi yên nghỉ của hơn 3.000 liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn và Xà Phiên của TP Cần Thơ.

Qua thời gian tìm kiếm và quy tập, TP Cần Thơ tổ chức Lễ truy điệu đưa 38 hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ. Trong đó có một hài cốt liệt sĩ biết thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Bà là du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969. Những liệt sĩ còn lại vẫn chưa xác định được danh tính.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của thành phố, cho rằng mỗi ngôi mộ, mỗi tấm bia liệt sĩ không chỉ khắc ghi một cái tên, mà là cả một câu chuyện về lòng yêu nước, đức hy sinh và khí phách anh hùng.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm đối với tất cả các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn các địa phương, tổ chức tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, để đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội; đồng thời tiếp tục lấy rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau nghi thức dâng hương và dâng hoa, các đại biểu tham gia di chuyển hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng. Dẫn đầu đoàn là ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515).

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng Quân khu 9 di chuyển hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng.

Các cán bộ, chiến sĩ đặt lồng kính hài cốt liệt sĩ lên vị trí chuẩn bị an táng.

Đội công tác thực hiện nghi thức thu Quốc Kỳ.

Các đại biểu rải hoa xuống các phần mộ liệt sĩ.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 17 nghĩa trang liệt sĩ.

Đến nay, các đội đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, Nghĩa trang Liệt sĩ Thốt Nốt và Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền. Tổng số mộ hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu là 3.235 mộ.