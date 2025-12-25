Cần Thơ chi 5,7 tỷ bảo hiểm TNLĐ: Đầu tư thông minh cho nhân lực bền vững

Trong dòng chảy phát triển kinh tế đầy năng động của TP Cần Thơ, công tác an toàn, vệ sinh lao động đang chứng kiến một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt, thoát khỏi tư duy quản trị thụ động để hướng tới sự chuyên nghiệp và bền vững. Không còn đơn thuần là việc đối phó với các cuộc thanh tra hay thực hiện quy định một cách hình thức, an toàn vệ sinh lao động hiện nay đã trở thành thước đo văn minh quản trị và là giá trị cốt lõi của mỗi doanh nghiệp.

Theo nhận định của ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, việc thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN) không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là một chiến lược đầu tư thông minh, giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản quý giá nhất là con người, đồng thời tạo dựng nền móng vững chắc cho sự hưng thịnh lâu dài.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ (áo trắng) thăm hỏi, động viên các trường hợp bị tai nạn lao động (Ảnh: Hoàng Duật).

Lá chắn tài chính vững chắc và đòn bẩy nâng tầm uy tín thương hiệu

Sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp luôn bắt nguồn từ sự ổn định của đội ngũ nhân lực. Việc tham gia bảo hiểm TNLĐ - BNN theo đúng quy định pháp luật chính là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất để thiết lập nền tảng an sinh tại nơi làm việc.

Lợi ích sát sườn nhất của chính sách này chính là vai trò "tấm khiên" tài chính trước những rủi ro bất ngờ. Khi sự cố xảy ra, quỹ bảo hiểm sẽ thay mặt doanh nghiệp chi trả các khoản chi phí, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tránh đứt gãy dòng vốn sản xuất.

Tính đến cuối năm 2025, toàn TP đã thực hiện chi trả cho 459 người với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là người bị tai nạn lao động (437 người) và 7 trường hợp bị bệnh nghề nghiệp.

Có 88 trường hợp nhận trợ cấp một lần với tổng số tiền hơn 2,78 tỷ đồng. Đặc biệt, quỹ cũng đã kịp thời hỗ trợ cho 4 trường hợp tử vong do tai nạn lao động với số tiền 298 triệu đồng.

Đáng chú ý, chính sách còn bảo vệ cho cả những người bị tai nạn giao thông được hưởng chế độ TNLĐ với 14 trường hợp, nhận tổng kinh phí hỗ trợ hơn 843 triệu đồng.

Bên cạnh giá trị về mặt tài chính, việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm còn là tấm danh thiếp quyền lực giúp doanh nghiệp nâng tầm uy tín trên thị trường. Một doanh nghiệp tại Cần Thơ có sự cam kết mạnh mẽ về an toàn lao động, thể hiện qua việc tham gia bảo hiểm đầy đủ và chăm lo tốt cho sức khỏe công nhân, sẽ luôn nhận được sự ưu tiên trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công tác huấn luyện kỹ năng cũng được đẩy mạnh với các lớp tập huấn xuyên suốt cho hàng nghìn người lao động và cán bộ quản lý về kỹ thuật an toàn, sơ cứu và nhận diện rủi ro tại nơi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật).

Giá trị thực tiễn từ nguồn quỹ bảo hiểm

Một trong những đặc điểm ưu việt nhất của chính sách bảo hiểm TNLĐ - BNN mà Sở Nội vụ TP Cần Thơ phổ biến đến doanh nghiệp chính là cơ chế tái đầu tư cho công tác phòng ngừa. Nguồn kinh phí từ quỹ bảo hiểm không chỉ nằm im đợi sự cố để chi trả, mà được sử dụng một cách chủ động để tài trợ cho các hoạt động phòng tránh rủi ro ngay từ ban đầu.

Theo báo cáo tổng kết, trong năm 2025, TP Cần Thơ đã ghi nhận những kết quả ấn tượng khi có tới hơn 20.000 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và hàng chục nghìn người được khám bệnh nghề nghiệp từ nguồn lực hỗ trợ của chính sách. Đây là một sự đầu tư y tế dự phòng vô cùng có ý nghĩa, giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn, từ đó có biện pháp điều chỉnh môi trường làm việc phù hợp, bảo vệ sức khỏe bền vững cho nguồn nhân lực.

Đại diện Sở Nội vụ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên trường hợp tai nạn lao động trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Duật).

TP Cần Thơ đang hướng tới một mô hình quản trị an toàn lao động hiện đại và minh bạch hơn thông qua lộ trình chuyển đổi số. Sở Nội vụ đang từng bước tham mưu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa tại doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp công tác theo dõi, cảnh báo rủi ro được thực hiện kịp thời mà còn giúp các chính sách bảo hiểm tiếp cận người lao động nhanh chóng, công bằng hơn. Các hình thức tuyên truyền cũng sẽ tiếp tục được đổi mới, kết hợp linh hoạt giữa các phương thức truyền thống với mạng xã hội và các nền tảng số để tiếp cận sát hơn với đội ngũ lao động trẻ, tạo ra một làn sóng ý thức tự giác về an toàn trên toàn địa bàn thành phố.