Cán bộ trẻ dám làm việc khó vì có thể yên tâm về thu nhập

Xã Yên Na (Nghệ An) sắp xếp 16 bản thành 7 bản, tương ứng với 7 chi bộ bản. Sau sắp xếp, Đảng ủy xã Yên Na chỉ định 21 người vào chi ủy để lãnh đạo chi bộ các bản triển khai ngay các nhiệm vụ. Trong đó, 8/21 người sinh từ năm 1990 trở về sau, 10/21 người có trình độ đại học, 7 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Theo bà Vy Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Na, trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Quan điểm của Đảng ủy xã Yên Na trẻ hóa phải đi đôi với nâng cao chất lượng, lựa chọn người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn, uy tín trong cộng đồng và khả năng vận động quần chúng.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Na nhấn mạnh địa phương không xem việc bố trí cán bộ trẻ đơn thuần thay thế về độ tuổi, mà là sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển lâu dài của địa phương.

Thực tế cho thấy nhiều cán bộ thôn, bản ở Yên Na đã có quá trình phấn đấu, trưởng thành tại cơ sở. Đơn cử như anh Lô May Phiệt (30 tuổi), trước khi được chỉ định làm Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm đã từng giữ chức vụ công an bán chuyên trách thường trực xã Yên Na cũ, Trưởng bản Cha Lúm (cũ).

Chi bộ Cha Lúm sau hợp nhất có 36 đảng viên, lớn nhất 64 tuổi, nhỏ nhất 24 tuổi. “Xét về tuổi đời hay tuổi Đảng, tôi còn rất trẻ. Tôi xác định phải nỗ lực nhiều hơn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để hoàn thành tốt trọng trách được giao”, anh Phiệt chia sẻ.

Nếu như anh Lô May Phiệt là người địa phương, gắn bó với bà con nhân dân từ lâu, anh Lương Văn Ba (32 tuổi), Bí thư Chi bộ bản Huồi Pai lại không phải sinh ra, lớn lên ở đây. Trước khi được chỉ định làm bí thư chi bộ bản, anh Ba là cán bộ không chuyên trách, phụ trách công tác thú y ở xã Yên Tĩnh cũ, Thôn đội trưởng bản Pa Tý.

Mặc dù không phải là người địa phương nhưng anh Ba thích ứng với nhiệm vụ mới ở bản rất nhanh, bước đầu tạo được uy tín, củng cố khối đoàn kết trong chi bộ và nhân dân 2 bản sau sáp nhập.

Anh Lô Văn Bun, đảng viên chi bộ Huồi Pai, chia sẻ: “Đảng ủy xã đã chọn, phân công, chỉ định đồng chí Lương Văn Ba là đã có sự cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về mọi mặt. Tập thể chi bộ ủng hộ, đồng lòng, sẵn sàng hỗ trợ tân bí thư chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; chấp hành sự phân công, chỉ đạo, lãnh đạo của chi ủy chi bộ, mục tiêu chung là xây dựng khối đại đoàn kết trong chi bộ, nhân dân và xây dựng bản làng vững mạnh, phát triển”.

Thực tế cho thấy, không phải đơn vị nào cũng có nhân sự đảm bảo các tiêu chí, nhất là chức danh bí thư chi bộ. Bởi vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Na lựa chọn, bố trí nhân sự từ bản khác đến nhận nhiệm vụ. Trước khi bố trí, cấp ủy gặp gỡ, trao đổi với chi bộ, ban công tác mặt trận, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng để lắng nghe ý kiến, tạo sự thống nhất về nhận thức.

“Quan điểm của chúng tôi là không lựa chọn cán bộ theo địa giới hay nơi cư trú, mà lựa chọn người phù hợp nhất với yêu cầu nhiệm vụ; có uy tín, năng lực, gần dân, sâu sát cơ sở, làm việc trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Sau khi bố trí, Đảng ủy xã thường xuyên phân công trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành những điểm nóng hoặc ảnh hưởng đến khối đoàn kết”, bà Vy Thị Bích Thủy chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Yên Na, đến nay, đội ngũ cán bộ thôn, bản sau kiện toàn đều cơ bản phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và từng bước khẳng định năng lực thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Điều bà Vy Thị Bích Thủy và Đảng ủy, chính quyền xã kỳ vọng trước hết ở đội ngũ cán bộ trẻ tại thôn bản là giữ ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phát huy kiến thức đã được đào tạo để đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào quản lý, điều hành ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Na cho rằng bằng cấp hay trình độ chuyên môn chỉ là nền tảng. Điều quan trọng hơn, mỗi cán bộ phải biết học hỏi từ thực tiễn, gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, là sợi dây đoàn kết sức mạnh trong cộng đồng, được người dân tin tưởng, tín nhiệm.

“Đảng ủy xã cũng xác định trách nhiệm đồng hành, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ trẻ trưởng thành. Chúng tôi sẽ mạnh dạn giao việc, giao nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ để các đồng chí rèn luyện qua thực tiễn, từng bước khẳng định năng lực của mình. Luôn khuyến khích cán bộ trẻ dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm, cấp ủy sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để các đồng chí yên tâm công tác”, bà Thủy nhấn mạnh.

Với quan điểm “đào tạo thông qua thực tiễn, trưởng thành từ thực tiễn”, Đảng ủy, chính quyền xã Yên Na mạnh dạn giao việc, giao nhiệm vụ cụ thể, nhất là những phần việc mới như chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, cải cách hành chính, tuyên truyền chủ trương của Đảng, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Qua mỗi nhiệm vụ, cấp ủy đều theo dõi, hướng dẫn, đánh giá để kịp thời hỗ trợ, uốn nắn, giúp cán bộ hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, điều hành.

Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng và UBND xã Yên Na duy trì việc giao ban định kỳ với chi ủy các chi bộ, kịp thời phổ biến chủ trương mới, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường trực Đảng ủy tổ chức các buổi làm việc toàn diện với từng cấp ủy chi bộ bản 6 tháng một lần, bàn bạc, trao đổi chia sẻ, tháo gỡ mọi khó khăn và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho từng chi bộ trong tổng thể nhiệm vụ của xã.

Ông Lầu Bá Chò, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, cũng cho rằng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xã để đảm đương được nhiệm vụ trong tình hình mới, bối cảnh mới là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Theo chức năng, nhiệm vụ, Ban xây dựng Đảng, UBND xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tập huấn chuyên đề cho các chi ủy; trưởng, phó bản; tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở; thôn đội trưởng và trưởng các đoàn thể ở bản theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Một giải pháp được Đảng ủy, chính quyền các địa phương coi trọng là phát huy vai trò của những cán bộ có uy tín, kinh nghiệm ở bản, ở xã trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ, nhất là về công tác dân vận, kỹ năng tiếp xúc với nhân dân, giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, Nghệ An cũng ban hành chính sách đảm bảo một phần thu nhập để cán bộ thôn, bản yên tâm công tác, cống hiến.

Theo nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành ngày 14/7, mức khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách (gồm bí thư chi bộ; trưởng xóm, bản và trưởng ban công tác mặt trận) ở khối, xóm, bản bằng 9 lần lương cơ sở đối với khối trên 1.000 hộ dân; xóm, bản trên 700 hộ dân và khối, xóm, thôn, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, xã biên giới, thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn. Mức khoán phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, bản thuộc địa bàn còn lại là 7,5 lần lương cơ sở.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết mức hỗ trợ quy định tại nghị quyết này tăng một hệ số lương cơ sở so với mức hỗ trợ theo chính sách chung của Trung ương.

“Quan điểm của tỉnh là bố trí nguồn lực địa phương để chi hỗ trợ thêm nhằm chia sẻ, động viên cho lực lượng này hoạt động hiệu quả trong bối cảnh sáp nhập khối, xóm, thôn, bản có diện tích lớn và quy mô dân số đông hơn. Đồng thời, sẽ tạo động lực to lớn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới”, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

25/08/2026 - 07:15