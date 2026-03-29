Cán bộ chủ chốt tại Đắk Lắk sẽ được bồi dưỡng tiếng Êđê

Ngày 29/3, thông tin từ Đại học Tây Nguyên, đơn vị sẽ khai giảng các lớp bồi dưỡng tiếng Ê đê cho cán bộ cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp xã (bí thư, chủ tịch).

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tiếng Ê đê để tăng cường sự gắn bó gần gũi với đồng bào dân tộc Ê đê.

Đắk Lắk sẽ mở các lớp bồi dưỡng tiếng Ê đê cho cán bộ chủ chốt (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Bên cạnh đó, việc được bồi dưỡng tiếng Ê đê giúp thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc thiểu số.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, việc mở các lớp bồi dưỡng tiếng Ê đê là nhiệm vụ, trách nhiệm của trường trong việc góp phần phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhà trường cam kết đảm bảo chất lượng chương trình, khung đào tạo và tổ chức cấp chứng chỉ cho các học viên theo đúng quy định.

Dự kiến các lớp bồi dưỡng tiếng Ê đê với hình thức dạy và học trực tiếp sẽ được khai giảng vào tháng 5. Ngoài việc bổ trợ kiến thức, đây còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.