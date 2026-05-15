Cán bộ chậm trễ, né trách nhiệm phải công khai xin lỗi

Ngày 14/5, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện; tăng cường theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Người dân đến Sở Nội vụ Đà Nẵng làm thủ tục hành chính (Ảnh: Công Bính).

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, xem kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng hàng năm.

Kế hoạch nhấn mạnh việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính “đúng thời gian, đủ nội dung, rõ trọng tâm”, không trả lời văn bản chung chung, né tránh trách nhiệm.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy định phối hợp; cụ thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu xử lý công việc, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Thành phố yêu cầu kịp thời nhận diện, kiểm điểm, chấn chỉnh và từng bước đẩy lùi các biểu hiện trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện kiểm điểm, đánh giá thực chất, khách quan, lấy hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Những trường hợp chậm trễ, chất lượng công việc thấp, né tránh trách nhiệm sẽ bị kiểm điểm, xử lý nghiêm.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tinh thần “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”; yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trong giải quyết công việc.

“Trường hợp làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức thì phải công khai xin lỗi và khắc phục ngay”, kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ.