Cách xếp lương với người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, bà T.T.N. (Tây Ninh) cho biết bà là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, được tiếp nhận vào làm công chức từ 1/2 với vị trí việc làm chuyên viên phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội.

Bà cho biết thêm trước đây bà là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, tổng thời gian công tác là 15 năm 6 tháng. Tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng 5 là 6 năm 11 tháng.

Trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bà vẫn luôn làm việc tại 1 vị trí Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường.

Bà T.T.N. nêu căn cứ Nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã có điều khoản về việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đồng thời, Thông tư 01/2026 của Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức chưa xếp lương theo bảng lương do Nhà nước ban hành.

Từ đó bà hỏi với thời gian công tác, vị trí việc làm trước và sau khi tiếp nhận, bản thân có được chuyển xếp lương theo quy định không?

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương với người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết việc xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Căn cứ quy định tại Nghị định 170/2025, Bộ đề nghị bà T.T.N. trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được xem xét, giải quyết.

Thông tư nêu rõ nguyên tắc việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng sẽ không được tính để làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật làm công việc tương ứng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm tuyển dụng để xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.

Bên cạnh đó, thông tư cũng đã có hướng dẫn cụ thể về xếp lương với người đã hưởng theo bảng lương chuyên môn, xếp lương đối với người hưởng lương theo cấp bậc quân hàm, cấp bậc hàm thuộc lực lượng vũ trang.

Cùng với đó là xếp lương với người chưa hưởng bảng lương do Nhà nước quy định. Cụ thể, với người có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa hưởng bảng lương do Nhà nước quy định, việc xếp lương được thực hiện theo bảng lương chuyên môn của công chức.

Cụ thể, người được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính sẽ căn cứ vào tổng thời gian công tác phù hợp, sau khi trừ thời gian kinh nghiệm bắt buộc theo yêu cầu vị trí. Phần thời gian còn lại được quy đổi để xếp bậc lương, cứ đủ 36 tháng được xếp lên một bậc.

Với vị trí chuyên viên, cán sự hoặc nhân viên, việc xếp bậc lương cũng căn cứ vào tổng thời gian công tác phù hợp, với chu kỳ nâng bậc là 36 tháng với chuyên viên, cán sự và 24 tháng với nhân viên. Thời gian lẻ chưa đủ chu kỳ được cộng dồn để xét nâng bậc lương lần sau...