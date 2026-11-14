Nếu đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có thể theo dõi tình trạng xử lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cần phân biệt dữ liệu quá trình đóng không đồng nghĩa hồ sơ hưởng trợ cấp đã được duyệt.

Tra cứu bảo hiểm thất nghiệp online để kiểm tra những gì?

Tra cứu bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến là cách đối chiếu dữ liệu tham gia và theo dõi hồ sơ, không thay thế việc nộp đề nghị hưởng trợ cấp. Kiểm tra định kỳ giúp người lao động phát hiện thời gian đóng còn thiếu, đơn vị tham gia hoặc mức tiền lương làm căn cứ đóng chưa khớp để liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội xác minh, điều chỉnh.

Thông tin thường cần kiểm tra gồm quá trình đóng theo từng giai đoạn, đơn vị sử dụng lao động, mức tiền lương làm căn cứ đóng và thời gian đã được ghi nhận. Khi nghỉ việc, dữ liệu này giúp người lao động đối chiếu quá trình tham gia với điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, số tháng hiển thị trên ứng dụng VssID không tự nó xác nhận người lao động đã đủ điều kiện hưởng; cơ quan có thẩm quyền còn phải kiểm tra hồ sơ và các điều kiện luật định.

Nếu thấy một khoảng thời gian làm việc không xuất hiện trong quá trình tham gia, người lao động không nên mặc nhiên cho rằng dữ liệu sẽ tự cập nhật. Hãy lưu lại thông tin hiển thị, chuẩn bị hợp đồng lao động, quyết định chấm dứt hợp đồng, bảng lương hoặc giấy tờ liên quan và liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được kiểm tra. Không nên dựa vào lời tư vấn không xác định nguồn hoặc người tư vấn để kết luận quyền lợi của mình.

Người lao động cần phân biệt ba nhu cầu:

Kiểm tra quá trình đóng: sử dụng ứng dụng VssID hoặc chức năng tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

sử dụng ứng dụng VssID hoặc chức năng tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo dõi hồ sơ đã nộp: sử dụng chức năng tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc kênh tra cứu do nơi tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn.

sử dụng chức năng tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc kênh tra cứu do nơi tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn. Xác minh thông tin: liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý quá trình đóng nếu dữ liệu hiển thị không đúng thực tế; liên hệ tổ chức dịch vụ việc làm công nếu cần hỏi về tiến độ giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp.

Dữ liệu quá trình đóng cũng giúp người lao động tham khảo thời gian và tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp. Theo Luật Việc làm 2025, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đóng gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc, nhưng không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm xã hội.

Đây chỉ là cách ước tính; việc đủ điều kiện và mức hưởng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền xem xét trên hồ sơ.

Người lao động có thể tra cứu bảo hiểm thất nghiệp online thông qua ứng dụng VssID, Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Ảnh minh họa: BHXH Việt Nam).

Cách tra cứu trên ứng dụng VssID và Cổng Dịch vụ công

Ứng dụng VssID và Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể sử dụng để kiểm tra quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cổng Dịch vụ công Quốc gia dùng để tra cứu hồ sơ đã nộp. Giao diện và tên mục trên các nền tảng có thể được cập nhật, vì vậy người dùng nên thao tác theo chức năng hiện có trên ứng dụng hoặc cổng chính thức.

Kênh tra cứu Dùng để kiểm tra Cách thực hiện Lưu ý Ứng dụng VssID Quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đơn vị và mức đóng Đăng nhập, mở chức năng “Quá trình tham gia” và xem mục BHTN nếu được hiển thị Cần tài khoản đăng nhập; giao diện có thể thay đổi theo phiên bản ứng dụng Cổng thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Thông tin tham gia BHTN Truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn chức năng tra cứu quá trình tham gia và làm theo bước xác thực Chỉ sử dụng website chính thức; phương thức xác thực theo hướng dẫn đang hiển thị Cổng Dịch vụ công Quốc gia Tình trạng hồ sơ hưởng trợ cấp đã nộp Truy cập dichvucong.gov.vn, chọn “Tra cứu hồ sơ”, nhập mã hồ sơ và thông tin tiếp nhận Không dùng kênh này để xem toàn bộ lịch sử đóng BHTN Tổng đài BHXH Việt Nam Hỗ trợ, giải đáp về quá trình tham gia và thủ tục BHXH, BHTN Gọi tổng đài 1900 9068 Chuẩn bị thông tin cần xác minh; không cung cấp mật khẩu hoặc OTP

Tra cứu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp trên VssID: Tải ứng dụng VssID từ CH Play hoặc App Store, đăng nhập tài khoản đã được đăng ký, sau đó tìm chức năng “Quá trình tham gia” và chọn thông tin nếu bảo hiểm thất nghiệp được hiển thị. Kiểm tra lần lượt thời gian tham gia, đơn vị và mức đóng; nếu phát hiện khoảng trống bất thường, ghi lại mốc thời gian để đối chiếu với giấy tờ lao động và trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Tra cứu bảo hiểm thất nghiệp online trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam: Truy cập baohiemxahoi.gov.vn và chọn chức năng tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Nhập các thông tin được hệ thống yêu cầu và thực hiện bước xác thực theo hướng dẫn đang hiển thị. Không nên cố áp dụng hướng dẫn OTP gửi email nếu giao diện hiện tại đã thay đổi phương thức xác thực.

Theo dõi hồ sơ đã nộp: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại dichvucong.gov.vn, mở chức năng “Tra cứu hồ sơ”, nhập mã hồ sơ và thông tin tiếp nhận theo yêu cầu. Kênh này dùng để theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, không phải để xem chi tiết toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu không tra cứu được, người lao động liên hệ nơi tiếp nhận và cung cấp mã hồ sơ để được hướng dẫn.

Lưu ý để kiểm tra quyền lợi và xử lý sai lệch

Kết quả tra cứu phản ánh dữ liệu đang được cập nhật trên hệ thống tại thời điểm kiểm tra; nếu có sai lệch, người lao động cần liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để xác minh. Cần bảo vệ mã số bảo hiểm xã hội, mật khẩu, mã OTP và không cung cấp cho người tự xưng hỗ trợ tra cứu qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Hãy đối chiếu thông tin theo thứ tự: thời gian làm việc, đơn vị sử dụng lao động, mức tiền lương làm căn cứ đóng và thời điểm chấm dứt hợp đồng. Nếu thông tin không khớp, lưu ảnh chụp màn hình và giấy tờ liên quan để trình bày rõ khoảng thời gian cần kiểm tra.

Trường hợp doanh nghiệp chưa đóng hoặc đóng thiếu, người lao động có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra việc đóng và hướng dẫn xử lý; không tự sửa dữ liệu hoặc chỉ dựa vào ảnh chụp ứng dụng để xác định quyền lợi.

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động thông thường phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Riêng người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, thời gian đóng phải từ đủ 12 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Ngoài điều kiện về thời gian đóng, còn phải đáp ứng điều kiện về chấm dứt hợp đồng, thời hạn nộp hồ sơ và các trường hợp không được hưởng theo Điều 38 Luật Việc làm 2025.

Mức hưởng hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng có đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc. Mức tối đa thống nhất là 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp cần phân biệt với thời gian tra cứu dữ liệu đóng. Theo thủ tục hành chính công bố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thời hạn giải quyết được niêm yết là 17 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tiếp và 18 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tuyến, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Người lao động nên căn cứ phiếu tiếp nhận, mã hồ sơ và trạng thái cập nhật thực tế.

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Câu hỏi thường gặp khi tra cứu bảo hiểm thất nghiệp online

Tra cứu quá trình đóng BHTN trên VssID có biết hồ sơ trợ cấp đã được duyệt chưa?

Không. Ứng dụng VssID chủ yếu dùng để xem quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gồm thời gian, đơn vị và mức đóng. Muốn theo dõi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp đã nộp, người lao động cần tra cứu bằng mã hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc liên hệ tổ chức dịch vụ việc làm công nơi tiếp nhận. Dữ liệu tham gia và kết quả giải quyết hồ sơ là hai loại thông tin khác nhau.

Thông tin đóng bảo hiểm thất nghiệp bị thiếu hoặc sai thì cần làm gì?

Ghi lại giai đoạn bị thiếu hoặc thông tin chưa chính xác, lưu ảnh chụp kết quả tra cứu và chuẩn bị hợp đồng lao động, giấy tờ về tiền lương, quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc tài liệu liên quan. Sau đó, liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý để đề nghị kiểm tra, đối chiếu và điều chỉnh. Không chia sẻ mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác trong quá trình xác minh.