Cả nước còn hơn 48.000 thôn, giải quyết chế độ cho người không chuyên trách

Theo báo cáo của các địa phương, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%. Cụ thể, số thôn giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, thực hiện vai trò cơ quan thường trực, Bộ đã kịp thời tham mưu Chính phủ hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp nắm bắt tình hình thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đồng thời định kỳ tổng hợp xây dựng báo cáo tuần về tiến độ, kết quả triển khai, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc và đề nghị các Bộ, ngành Trung ương,

Từ đó, UBND 34 tỉnh, thành phố xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 34-KL/TW và Chỉ thị số 21/CT-TTg. Các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương.

Sau sắp xếp, cả nước có 48.078 thôn, tổ dân phố (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo tổng hợp từ phương án tổng thể của 34 tỉnh, thành phố, cả nước có 89.589 thôn, tổ dân phố, trong đó 57.252 thôn, tổ dân phố thuộc diện phải sắp xếp. Sau khi hoàn thành việc ban hành phương án tổng thể, các địa phương đã tập trung hoàn thiện đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

100% xã, phường, đặc khu đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn đúng tiến độ; nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đồng thuận cao.

Trên cơ sở phương án tổng thể đã được phê duyệt, các địa phương đã tổ chức triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, hoàn thành theo đúng yêu cầu, tiến độ.

Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc trình HĐND cấp xã thông qua Nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn.

Theo Bộ Nội vụ, các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của cộng đồng dân cư và hệ thống chính trị cơ sở.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nghỉ việc, Bộ Nội vụ đã có 2 văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

Cụ thể, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận.

Đối với các thôn, tổ dân phố được sắp xếp thành một đơn vị mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, số người hoạt động không chuyên trách dôi dư được xác định bằng số chênh lệch giữa tổng số người đang giữ các chức danh tại thời điểm sắp xếp và số lượng được bố trí tại đơn vị mới. Theo quy định, mỗi thôn, tổ dân phố chỉ được bố trí tối đa 3 người hoạt động không chuyên trách.

Trên cơ sở phương án bố trí nhân sự của từng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc, đồng thời bảo đảm số người được giải quyết chính sách theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP không vượt quá số người được xác định là dôi dư của từng thôn, tổ dân phố.

Đối với những trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7031.