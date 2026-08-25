Bộ trưởng thăm nơi khởi nguồn ngành Nội vụ 81 năm trước

Ngày 25/8, đoàn công tác của lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ tới thăm 2 khu di tích của ngành ở xã Tân Trào và phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa (Ảnh: Tống Giáp).

Đón và tham gia các hoạt động cùng đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cùng cán bộ của tỉnh, Sở Nội vụ, xã Tân Trào.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc dâng hương tại khu di tích (Ảnh: Tống Giáp).

Hoạt động về nguồn là dịp để lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ ôn lại các giá trị truyền thống, tri ân các thế hệ cán bộ đi trước đã đặt nền móng cho Bộ nói riêng và cho ngành Nội vụ nói chung.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa (Ảnh: Tống Giáp).

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác cùng dâng hương, dâng hoa tại lán Nà Nưa, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đình Tân Trào, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Đoàn dâng hương tri ân thế hệ cha ông tại đình Tân Trào (Ảnh: Tống Giáp).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Các đại biểu thăm di tích lịch sử đình Tân Trào (Ảnh: Tống Giáp).

Tại đây, các thành viên trong đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Nội vụ, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không ngừng đổi mới phương pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Mỗi cán bộ, công chức ngành Nội vụ tiếp tục nỗ lực xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào (Ảnh: Tống Giáp).

Khu Di tích Bộ Nội vụ tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay nằm trong cụm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương (cũ), nơi ghi dấu thời kỳ từ năm 1946-1954 Bộ Nội vụ làm việc để xây dựng lực lượng, bảo vệ an toàn khu căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Pháp.

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng (Ảnh: Tống Giáp).

Trong khuôn khổ hoạt động về nguồn, đoàn cùng dâng hương, hoa tại khu di tích Bộ Nội vụ tại xã Tân Trào và khu di tích của Bộ tại phường Nông Tiến. Đây là địa điểm ghi dấu những năm tháng hoạt động của Bộ Nội vụ trong thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng, gắn với quá trình xây dựng và củng cố Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đoàn đại biểu tri ân các thế hệ tiền bối cách mạng tại Di tích Bộ Nội vụ (Ảnh: Tống Giáp).

Ngày 16-17/8/1945, tại Đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tân Trào là nơi ghi dấu những quyết sách lớn về tổ chức bộ máy nhà nước non trẻ.

Đoàn dâng hương, hoa tại khu di tích Bộ Nội vụ tại phường Nông Tiến (Ảnh: Tống Giáp).

Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), với vị trí chiến lược, nơi đây tiếp tục được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm “Thủ đô kháng chiến”, nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhiều bộ, ngành.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954), Bộ Nội vụ cùng các cơ quan Trung ương đã phải hoạt động trong điều kiện thiếu thốn, liên tục di chuyển để giữ bí mật, nhưng vẫn duy trì hiệu lực quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải tặng quà gia đình ông Văn Thiều tại tổ 1, phường Nông Tiến (Ảnh: Tống Giáp).

Khu di tích tại phường Nông Tiến cùng ghi dấu nơi làm việc của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm gian khổ.