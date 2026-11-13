Chiều 13/11, giải trình trước Quốc hội về đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương tập trung bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh.

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, 40,06km2 diện tích tự nhiên và 1.057 người thuộc tỉnh Phú Thọ được điều chỉnh về Hà Nội. Chính phủ đề nghị chốt thời điểm Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tiếp thu giải trình trước Quốc hội chiều 13/11 (Ảnh: Minh Nam).

Người dân không phải di dời nếu không có nguyện vọng

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là ổn định đời sống người dân sau điều chỉnh địa giới hành chính.

Theo đó, 243 hộ dân với 1.057 người chuyển về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời.

Cùng với việc ổn định nơi ở, Chính phủ yêu cầu bảo đảm thực hiện liên tục, không gián đoạn các chính sách đối với đồng bào dân tộc Mường, Dao, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với giấy tờ hành chính, Bộ trưởng khẳng định những giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc người dân phải cấp đổi đồng loạt sau khi thay đổi địa giới.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý Điều 3 dự thảo nghị quyết theo hướng bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn và giải quyết thủ tục hành chính trước khi Nghị quyết có hiệu lực.

Những hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong sẽ được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý, người dân không phải nộp lại.

Về chế độ, chính sách, Bộ trưởng thông tin người dân được hưởng chính sách của thành phố Hà Nội. Trường hợp chính sách đang thực hiện có mức cao hơn, người dân tiếp tục được hưởng đến hết thời gian hoặc khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách thay thế.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Phú Thọ) đề nghị hai địa phương đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền lợi của người dân trong khu vực điều chỉnh.

Ông Mạnh cho biết 243 hộ với 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh đã được lấy ý kiến về việc chuyển sang xã Ba Vì, Hà Nội, với tỷ lệ đồng thuận trên 95%. Tỷ lệ đồng thuận đối với đề án trên phạm vi toàn tỉnh Phú Thọ đạt 97,1%.

Đại biểu đề nghị tiếp tục giải quyết những tồn tại liên quan đến việc mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì trước đây, trong đó có một số hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng nhưng chưa được giải quyết đầy đủ theo quy định.

Đối với các dự án triển khai sau khi điều chỉnh địa giới, ông đề nghị Hà Nội quan tâm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm sinh kế, nơi ở, việc làm và thu nhập của người dân.

Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trong khu vực.

Về chính sách, ông Mạnh kiến nghị người dân tiếp tục được hưởng chính sách của Phú Thọ nếu Hà Nội chưa có chính sách tương ứng hoặc mức hưởng thấp hơn; trường hợp Hà Nội có chính sách cùng loại với mức cao hơn thì được áp dụng chính sách mới của Thủ đô.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Phú Thọ) (Ảnh: Minh Nam).

Không thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng Ba Vì

Bên cạnh quyền lợi người dân, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ xác định quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì là nhiệm vụ trọng tâm sau điều chỉnh địa giới.

"Điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất", Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời cho biết các dự án đầu tư, du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Theo ông, ngay trong quá trình lập hồ sơ đề án, Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện sau điều chỉnh.

Hai địa phương cũng đang rà soát, lập danh mục các dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² để chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận.

Đối với những dự án đã có quyết định hợp pháp, Chính phủ xác định phải kế thừa giá trị pháp lý, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cho rằng việc điều chỉnh địa giới không đơn thuần là thay đổi diện tích tự nhiên mà còn gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì, mở rộng không gian phát triển Thủ đô và tăng cường liên kết vùng.

Ông đề nghị xác định địa giới rõ ràng, liên tục, thuận lợi trong quản lý, hạn chế tối đa chia cắt khu dân cư, thửa đất, công trình và các dự án đang triển khai.

Thời điểm điều chỉnh quy hoạch 2 địa phương

Cuộc sống hiện tại của người dân dưới chân núi Ba Vì thuộc khu vực dự kiến đưa về Hà Nội lần này (Ảnh: Hải Long).

Về công việc tiếp theo, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan.

Theo Bộ trưởng, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương thực hiện theo quy định pháp luật.

Về dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề nghị giữ nguyên diện tích điều chỉnh 40,06km2, quy mô dân số 1.057 người và thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các đề xuất liên quan đến mốc thời gian chi tiết, rà soát dự án, cơ chế ngân sách và quy định riêng về bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì sẽ được tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không bổ sung vào nghị quyết do đã được pháp luật chuyên ngành quy định hoặc xác định trong lộ trình đề án.

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Hà Nội và Phú Thọ chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt từ ngày 1/1/2027, ổn định đời sống nhân dân và quản lý Vườn quốc gia Ba Vì thống nhất, đồng bộ.