Bộ trưởng Nội vụ gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải gửi thư chúc mừng tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động của Trường Đại học Lao động - Xã hội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Mở đầu bức thư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động của Trường Đại học Lao động - Xã hội.
Sau đây báo Dân trí xin giới thiệu toàn văn bức thư của Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải: