Mở đầu bức thư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động của Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Sau đây báo Dân trí xin giới thiệu toàn văn bức thư của Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải: