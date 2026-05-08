Bộ trưởng Nội vụ đánh giá hiệu quả vận hành bộ máy mới ở tỉnh lớn nhất nước

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương.

Tại sự kiện, Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, địa phương đã ban hành kế hoạch số 56 về tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các cơ quan, đơn vị, xã, phường, đặc khu nghiêm túc thực hiện sơ kết.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Dương Phong).

Tinh gọn tổ chức bộ máy

Theo Phó Bí thư Thường trực tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược của Trung ương nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong 1 năm qua bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy từng bước được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Sau sắp xếp, Tỉnh ủy Lâm Đồng còn 2 Đảng ủy trực thuộc, giảm 66,6% đầu mối. Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Lâm Đồng còn 5 cơ quan, giảm 66,6%. Cùng với đó, khối mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội hợp nhất thành 1 cơ quan, giảm 94,4% đầu mối; 40 hội quần chúng được sắp xếp còn 16 đơn vị.

Hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm còn 14 sở, ngành và 2 tổ chức tương đương, giảm 61,9% đầu mối. Cấp xã hoàn thành việc thành lập đồng bộ các cơ quan chuyên môn theo quy định. Theo tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có 1.884 đơn vị sự nghiệp công lập, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công.

Vừa qua, tỉnh Lâm Đồng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Tỉnh Lâm Đồng hoàn thành chỉ định cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND đối với 124 xã, phường, đặc khu, bảo đảm bộ máy vận hành ngay từ đầu; thực hiện phân công, điều động, luân chuyển cán bộ theo hướng “đúng người, đúng việc”. Đồng thời địa phương huy động, biệt phái hơn 730 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ hỗ trợ cơ sở và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp khó khăn liên quan đến các nội dung về phân cấp, phân quyền, quy trình nghiệp vụ chưa cụ thể. Hạ tầng công nghệ thông tin, mức độ chuyển đổi số giữa các khu vực chưa đồng đều, hệ thống dữ liệu liên thông chưa hiệu quả dẫn đến lượng lớn hồ sơ chưa được số hóa, ảnh hưởng đến quản lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Dương Phong).

Tại cuộc làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Lâm Đồng hiện là một không gian phát triển mới, được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.233km2, dân số trên 3,9 triệu người, 124 đơn vị hành chính cấp xã. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là bước tái cấu trúc chiến lược không gian phát triển, mở ra dư địa và động lực phát triển rất lớn cho cả khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Lâm Đồng bước đầu phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, có trọng điểm. Bộ máy được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo trang thiết bị, trụ sở làm việc. Việc phân cấp, phân quyền được triển khai thực chất.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho vận hành mô hình mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình lưu ý tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở.

Yêu cầu khác của người đứng đầu ngành Nội vụ là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp gắn với cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục tăng cường kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.