Bộ trưởng Bộ Nội vụ cảnh báo kẽ hở trong quy định người nước ngoài mua nhà

Thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Nhà ở chiều 19/8, các đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát kỹ các quy định liên quan đến quyền mua, thuê, sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Các ý kiến cho rằng chính sách cần bảo đảm yêu cầu thu hút đầu tư, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao, đồng thời thiết lập hàng rào pháp lý chặt chẽ, nhất là tại những địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Lo quy định còn tạo kẽ hở

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết qua nghiên cứu các điều khoản từ Điều 19 đến Điều 24 của dự thảo, ông chưa yên tâm về quy định liên quan đến tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đứng từ góc độ quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng cho rằng các điều khoản này cần được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn. Nếu quy định còn chung chung, thiếu chặt chẽ, người nước ngoài có thể tìm nhiều cách để mua hoặc thuê nhà ở lâu dài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu góp ý định hướng sửa đổi Luật Nhà ở (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Ông dẫn trường hợp một dự án chung cư có thời hạn sử dụng 50-70 năm. Nếu được thuê nhà trong toàn bộ thời hạn này, người nước ngoài trên thực tế có thể cư trú tại dự án trong một khoảng thời gian rất dài. Khi quyền mua, sở hữu hoặc thuê dài hạn đã được xác lập hợp pháp, việc điều chỉnh về sau sẽ khó khăn.

“Phải nghiên cứu thật kỹ, đánh giá tác động thật kỹ để có quy định chặt chẽ”, Bộ trưởng nói, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ nhóm điều khoản liên quan.

Một vấn đề khác được ông Hải lưu ý là giới hạn số lượng căn hộ mà người nước ngoài được phép sở hữu tại một dự án. Theo nội dung đang được thảo luận, cá nhân nước ngoài có thể sở hữu không quá 30% số căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Bộ trưởng cho rằng tỷ lệ này cần được tính toán thận trọng. Với một dự án có 1.000 căn hộ, mức 30% tương đương 300 căn. Bên cạnh số lượng nhà ở, cơ quan soạn thảo cần đánh giá số người có thể sinh sống trong những căn hộ này và tác động đối với công tác quản lý.

Từ thực tế quản lý tại những địa bàn thu hút nhiều nhà đầu tư và người nước ngoài, ông cho rằng quản lý đất đai, nhà ở đối với nhóm này là vấn đề phải đặc biệt lưu ý. Nếu không có hàng rào pháp lý đủ nghiêm, có thể phát sinh tình trạng một cá nhân, tổ chức tìm cách mua, thuê nhiều nhà ở hoặc tập trung tại một khu vực.

Bộ trưởng đề nghị đặt yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia lên hàng đầu khi thiết kế chính sách. Theo ông, ổn định lâu dài là điều kiện để phát triển; nếu những vấn đề này không được xử lý từ đầu, việc tháo gỡ sau này sẽ rất khó.

Đề xuất người làm việc ngắn hạn chỉ được thuê nhà

Cùng quan tâm đến chính sách nhà ở đối với người nước ngoài, đại biểu Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, cho rằng dự thảo còn thiếu đồng bộ giữa quy định về chỗ ở cho chuyên gia, công nhân nước ngoài và quy định về quyền sở hữu nhà ở.

Theo ông Khiêm, tại Điều 44 và Điều 50, nhu cầu chỗ ở của chuyên gia, công nhân nước ngoài chủ yếu được giải quyết thông qua nhà lưu trú hoặc nhà cho thuê, gắn với thời hạn làm việc.

Trong khi đó, điểm c khoản 1 Điều 19 và điểm c khoản 2 Điều 24 quy định cá nhân nước ngoài đáp ứng điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam có thể mua và sở hữu nhà ở trong thời hạn tối đa 50 năm.

Đại biểu cho rằng sự thiếu đồng bộ giữa 2 nhóm chính sách có thể khiến nhu cầu lưu trú ngắn hạn chuyển thành việc nắm giữ tài sản dài hạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá nhà, cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân trong nước và đặt ra yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Từ đó, ông đề nghị phân tầng quyền về nhà ở đối với người nước ngoài, căn cứ vào thời gian cư trú, mục đích làm việc và mức độ đóng góp.

Đại biểu Quốc hội Trần Hữu Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Theo đề xuất của đại biểu, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn chỉ nên được thuê nhà hoặc sử dụng nhà lưu trú gắn với thời hạn làm việc. Quyền mua nhà ở có thời hạn nên dành cho người cư trú dài hạn, có trình độ chuyên môn cao và đóng góp phù hợp với chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đại biểu Khiêm đồng thời đề nghị giữ giới hạn về số lượng nhà ở riêng lẻ mà người nước ngoài được sở hữu, đặc biệt tại các địa bàn trọng yếu. Quy định này, theo ông, nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý và phòng ngừa những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Rà soát đồng bộ chính sách nhà ở

Các ý kiến không đề xuất cấm người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, mà tập trung yêu cầu làm rõ điều kiện, đối tượng, thời hạn và phạm vi được sở hữu.

Theo đại biểu Trần Vũ Khiêm, việc phân tầng sẽ giúp chính sách phù hợp hơn với từng nhóm. Người sang Việt Nam làm việc trong thời gian ngắn được đáp ứng nhu cầu chỗ ở bằng nhà thuê hoặc nhà lưu trú; người cư trú lâu dài, có chuyên môn cao và đóng góp cho Việt Nam có thể được xem xét quyền mua nhà trong thời hạn luật định.

Còn Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đề nghị đánh giá quy định không chỉ dựa trên tỷ lệ số căn hộ được phép sở hữu, mà còn phải tính đến quy mô người cư trú, vị trí dự án và tính chất từng địa bàn. Những khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh cần có cơ chế kiểm soát phù hợp và chặt chẽ hơn.

Ông cũng lưu ý việc sửa đổi chính sách sau khi người nước ngoài đã đầu tư, mua hoặc thuê nhà dài hạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi các giao dịch được thực hiện đúng luật và quyền tài sản đã hình thành, cơ quan quản lý không thể tùy tiện thu hồi hay yêu cầu chủ sở hữu, người thuê rời đi.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các quy định phải được thiết kế kỹ ngay từ giai đoạn xây dựng luật, hạn chế tình trạng phát hiện bất cập sau khi quyền sở hữu hoặc thuê nhà dài hạn đã được xác lập.