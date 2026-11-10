Ngày 9/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi lãnh đạo TP Cần Thơ về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo kết quả làm việc của đoàn công tác, tính đến ngày 26/10, Cần Thơ còn 408 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác triệt để.

Cần Thơ còn 408 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác triệt để (Ảnh: Hồng Nhung).

Để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Cụ thể, đối với những cơ sở nhà, đất đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các xã, phường hoàn thành bàn giao, tiếp nhận, các đơn vị cần khẩn trương tổ chức xử lý, khai thác theo quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Với những cơ sở chưa hoàn thành bàn giao, tiếp nhận, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện để có cơ sở triển khai xử lý, khai thác.

Đối với những cơ sở có phương án xử lý, khai thác chưa phù hợp thực tế, thành phố cần sớm điều chỉnh phương án cho phù hợp.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Cần Thơ tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; cập nhật kịp thời, chính xác kết quả xử lý, khai thác trên phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư.

Việc cập nhật dữ liệu là cơ sở để Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ lưu ý số liệu trên phần mềm phải là các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý bị dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1/1/2025.

Theo kế hoạch, ngày 13/11, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ sẽ có buổi làm việc với một số đơn vị có liên quan về tài sản nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố.