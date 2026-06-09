Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trước khi trình Chính phủ xem xét thông qua.

Cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung một số đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế vào diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công.

Theo dự thảo, Điều 35 của Pháp lệnh được sửa đổi theo hướng quy định người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nhóm người làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, ở hải đảo xa; làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia và được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau 1975 vào diện ưu đãi (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đề xuất ghi nhận đầy đủ hơn những người tham gia bảo vệ Tổ quốc

Trong báo cáo giải trình, Bộ Nội vụ cho biết việc sửa đổi được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc quan tâm đầy đủ hơn đối với những người có đóng góp trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

Theo cơ quan soạn thảo, nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế sau khi đất nước thống nhất đã có những đóng góp quan trọng, song việc ghi nhận trong hệ thống chính sách ưu đãi người có công hiện nay vẫn còn những khoảng trống nhất định.

Vì vậy, dự thảo đề xuất bổ sung người được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công do tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế vào diện người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

Bộ Nội vụ đánh giá đây là nội dung chính sách mới có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, góp phần ghi nhận đầy đủ hơn công lao, cống hiến của các thế hệ tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Nếu được thông qua, quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi đối với nhóm đối tượng được bổ sung theo quy định của pháp luật về người có công.

Sửa đổi Pháp lệnh để tháo gỡ nhiều vướng mắc thực tiễn

Việc bổ sung đối tượng nêu trên là một trong nhiều nội dung được đưa vào dự thảo sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Bộ Nội vụ, quá trình rà soát thực tiễn thi hành Pháp lệnh cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, nhất là các quy định liên quan đến công nhận liệt sỹ đối với thương binh từ trần do vết thương tái phát, giải quyết hồ sơ tồn đọng và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cơ quan soạn thảo cho biết thời gian qua đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các hồ sơ người có công còn tồn đọng kéo dài nhiều năm. Sau 5 năm thực hiện cơ chế giải quyết hồ sơ tồn đọng theo trình tự đặc thù, các cơ quan chức năng đã xem xét hơn 7.000 hồ sơ, trong đó trình công nhận khoảng 2.400 liệt sĩ và trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Tuy nhiên, phần lớn các hồ sơ còn tồn đọng hiện nay đều liên quan đến những yếu tố lịch sử phức tạp như hồ sơ thất lạc trong chiến tranh, hoạt động bí mật, thiếu giấy tờ gốc hoặc chứng cứ lịch sử chưa đầy đủ theo quy định hiện hành.

Bộ Nội vụ cho rằng việc sửa đổi Pháp lệnh lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời bảo đảm việc ghi nhận, tri ân những người có công với cách mạng phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Theo hồ sơ dự thảo, sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ xem xét trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.