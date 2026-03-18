Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát chính sách tiền lương khu vực công và tư

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Theo đó, các cơ quan được yêu cầu báo cáo theo đề cương và biểu mẫu do Bộ Nội vụ ban hành, đồng thời cung cấp đầy đủ số liệu liên quan để Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung sơ kết tập trung đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết 27, bao gồm việc thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của chính sách tiền lương quốc gia hiện nay.

Nghị quyết số 27-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành ngày 21/5/2018, đặt ra định hướng cải cách toàn diện chính sách tiền lương đối với khu vực công và doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng hệ thống tiền lương minh bạch, công bằng, phù hợp với cơ chế thị trường, trong đó tiền lương trở thành nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống cho người hưởng lương. Đối với khu vực công, Nghị quyết yêu cầu thiết kế lại bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, đồng thời gắn cải cách tiền lương với tinh giản biên chế và sắp xếp bộ máy. Với khu vực doanh nghiệp, chính sách tiền lương được vận hành theo cơ chế thỏa thuận, gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu làm cơ sở bảo vệ người lao động.

Rà soát tiền lương khu vực công và doanh nghiệp

Đối với khu vực công, các cơ quan cần đánh giá việc điều chỉnh mức lương cơ sở, việc xây dựng chế độ tiền lương mới gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Một nội dung quan trọng được yêu cầu là so sánh mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức với mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp, trên cơ sở số liệu năm 2025.

Bên cạnh đó, việc quản lý tiền lương và thu nhập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng được đưa vào đánh giá, bao gồm cơ chế sử dụng quỹ tiền lương, chi thu nhập tăng thêm, cũng như việc thực hiện tự chủ tiền lương tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với khu vực doanh nghiệp, nội dung rà soát bao gồm việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, cũng như việc thực hiện cơ chế tự chủ về tiền lương thông qua thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Các cơ quan cũng được yêu cầu đánh giá việc thí điểm quản lý lao động, tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước và việc thực hiện cơ chế khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến năm 2025, tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vào năm 2030.

Đánh giá kết quả, hạn chế và đề xuất giải pháp

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, địa phương đánh giá đầy đủ mức độ đạt được của các nội dung cải cách, đồng thời làm rõ những nội dung chưa đạt, nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Nội dung đánh giá bao gồm các vấn đề như hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới, các giải pháp tài chính - ngân sách phục vụ cải cách tiền lương, cũng như việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Cùng với đó, các cơ quan phải rà soát việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tiền lương, lao động, bảo hiểm xã hội; việc phân cấp, giao quyền tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và trả lương; cũng như công tác thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch thông tin về tiền lương.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Ngoài ra, báo cáo cần đưa ra dự báo bối cảnh trong và ngoài nước ảnh hưởng đến cải cách tiền lương, bao gồm xu hướng lao động, việc làm, tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Các mục tiêu cải cách trong thời gian tới cũng được yêu cầu xác định rõ, bao gồm mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, kèm theo các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các báo cáo phải được gửi về Bộ trước ngày 27/3 để tổng hợp, phục vụ báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.