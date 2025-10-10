Bộ Nội vụ quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Chiều 10/10, Bộ Nội vụ phát động quyên góp, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và số 11 gây ra.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ cùng hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào (Ảnh: Minh Thắng).

Các Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ cùng dự lễ phát động hoạt động ý nghĩa này.

Phát biểu kêu gọi, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dẫn báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích; 367 người bị thương; 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng; tổng thiệt hại ước tính hơn 33.500 tỷ đồng.

Chỉ riêng mưa lũ sau bão số 11 đã là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Lũ chồng lũ xảy ra trên diện rộng. Các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm xuất hiện cùng lúc như lũ vượt lịch sử, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

"Hiện nay, đồng bào tại các vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ đang gồng mình khắc phục hậu quả. Cả nước đang hướng về miền Trung, về nhiều tỉnh thành miền Bắc với tinh thần "lá lành đùm lá rách", chung tay sẻ chia mất mát cùng người dân vùng bão lũ", Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Thắng).

Theo Thứ trưởng, Bộ Nội vụ nhiều năm qua luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động quyên góp, cứu trợ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai.

"Hàng năm, khi thiên tai xảy ra, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đều tích cực hưởng ứng, quyên góp và trực tiếp đến tận nơi để thăm hỏi, chia sẻ với người dân", ông khái quát.

Năm nay, do đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, Bộ chưa thể tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến vùng bão lũ nhưng vẫn phát động phong trào quyên góp trong toàn ngành.

Các lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng dành ít nhất một ngày lương để gửi tới đồng bào gặp nạn (Ảnh: Tống Giáp).

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới những cán bộ, công chức, viên chức của ngành và gia đình đang sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ông giao Văn phòng Bộ tổng hợp thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Thứ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc tùy lòng hảo tâm, đồng thời gửi lời cảm ơn tới sự hưởng ứng, chia sẻ kịp thời của toàn thể cán bộ, công chức trong Bộ đối với đồng bào vùng thiên tai.

Đại diện báo Dân trí ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (Ảnh: Minh Thắng).

"Mỗi sự đóng góp đều là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp bà con có thêm niềm tin, nghị lực và điều kiện để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất, cống hiến cho địa phương và đất nước", Thứ trưởng nói.

Tổng số tiền ủng hộ thu được trong buổi phát động là 985.402.782 đồng, sẽ được gửi tới đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề để góp phần khắc phục hậu quả sau bão.