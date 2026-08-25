Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp ngạch đối với trưởng ban HĐND cấp xã

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, ông Q.V.N. (SN 1981) cho hay, trưởng ban HĐND cấp xã là người chủ trì hoạt động của Ban HĐND, trực tiếp tổ chức công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát và tham mưu để HĐND thực hiện chức năng quyết định, giám sát theo quy định. Vì vậy, chức danh này có yêu cầu về chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm công vụ.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông thắc mắc: “Theo quy định của Nghị định số 361 và các văn bản có liên quan, chức danh trưởng ban HĐND cấp xã được xác định tương ứng với ngạch công chức nào?

Trường hợp vị trí việc làm của trưởng ban HĐND cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính thì có được bố trí, xếp vào ngạch chuyên viên chính hay không?”.

Ông đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về việc xác định vị trí việc làm và xếp ngạch công chức đối với chức danh này, nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất quy định của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của người giữ chức danh này.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết ngày 11/8, đơn vị đã có Công văn số 1110 trả lời ông Nguyên.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80, trưởng ban, phó trưởng ban HĐND cấp xã được xác định là cán bộ. Vì vậy, việc quản lý, sử dụng các chức danh này được thực hiện theo chức vụ, chức danh được bầu cử, phê chuẩn (không áp dụng chế định vị trí việc làm đối với công chức theo Nghị định số 361).

Bộ Nội vụ dẫn điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204, theo đó, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, Quy định số 368 của Bộ Chính trị đã quy định danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị, đồng thời giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy định của Trung ương.

Bộ Nội vụ cho hay trên cơ sở chức danh, chức vụ tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền, các địa phương căn cứ Nghị định số 204 và điểm b khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361, để tham mưu cấp có thẩm quyền xếp lương ở ngạch tương ứng với chức danh trưởng ban, phó trưởng Ban của HĐND cấp xã theo phân cấp quản lý cán bộ.