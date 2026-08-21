Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp với khu vực đặc biệt

Chế độ với công chức, viên chức vùng khó khăn

Theo phản ánh của ông Q., hiện chế độ phụ cấp đối với giảng viên tại Trung tâm Chính trị cấp xã chưa có hướng dẫn mới, vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 05 ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo hướng dẫn này, giảng viên chuyên trách được hưởng phụ cấp nghề như giáo viên trường trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục công lập. Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, mức phụ cấp 30% được áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Ông Q. đặt vấn đề nếu giảng viên Trung tâm Chính trị xã đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài phụ cấp 30% nói trên có được hưởng thêm phụ cấp ưu đãi nghề 70% theo Nghị định số 76/2019 của Chính phủ hay không?

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng áp dụng và được hưởng các chế độ theo Nghị định số 76 (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 76/2019 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng áp dụng và được hưởng các chế độ, chính sách theo nghị định này.

Đáng chú ý, tại Điều 3 Nghị định 76/2019 quy định nguyên tắc thực hiện chính sách. Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách theo nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Hướng bố trí công chức theo vị trí việc làm

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông N.L. cho biết ông là công chức cấp xã đang công tác tại một phường thuộc tỉnh Nghệ An. Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về danh mục vị trí việc làm và khung năng lực đối với công chức cấp xã, Văn thư - Lưu trữ và Chuyển đổi số là 2 vị trí việc làm độc lập. Tuy nhiên, ông được phân công đồng thời thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cả 2 vị trí này.

Qua nghiên cứu các quy định hiện hành về quản lý công chức theo vị trí việc làm và chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã, ông chưa tìm thấy quy định cụ thể về chế độ áp dụng đối với trường hợp một công chức đảm nhận đồng thời 2 vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vì vậy, ông đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ việc một công chức cấp xã đồng thời thực hiện hai vị trí việc làm độc lập có phù hợp với quy định hiện hành hay không? Trường hợp này có thuộc đối tượng được hưởng chế độ, phụ cấp kiêm nhiệm hoặc chính sách khác hay không?

Trường hợp pháp luật chưa có quy định, ông đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn việc áp dụng chế độ, chính sách để các địa phương có cơ sở thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Về vấn đề trên, Bộ Nội vụ thông tin, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm bố trí công chức thuộc phạm vi quản lý vào vị trí việc làm theo đúng tỷ lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 300/2026/NĐ-CP quy định về bố trí, thay đổi vị trí việc làm của công chức.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm phân công công việc đúng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị ông liên hệ cơ quan, đơn vị quản lý công chức để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.