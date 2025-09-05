Bộ Nội vụ hợp tác với Liên hợp quốc để xây chính quyền địa phương vững mạnh

Chiều 5/9 tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và Trưởng đại diện các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam. Buổi tiếp diễn ra trong bối cảnh nhiều ý nghĩa khi Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bộ Nội vụ tròn 80 năm thành lập, đồng thời Liên hợp quốc cũng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hệ thống Liên hợp quốc (LHQ) về những hỗ trợ thiết thực, lâu dài dành cho Việt Nam, trong đó có các hỗ trợ quan trọng thuộc chức năng của Bộ Nội vụ: hợp tác kỹ thuật về lao động, việc làm; các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới cùng những sáng kiến về thanh niên, an sinh xã hội và chuyển đổi số mà nhiều cơ quan LHQ đã đồng hành triển khai...

Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng rằng trong giai đoạn hợp tác tiếp theo, các cơ quan Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Việt Nam, không chỉ bằng nguồn lực mà còn bằng việc chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn chính sách, để hỗ trợ Bộ Nội vụ hoàn thành trọng trách quản lý nhà nước ở những lĩnh vực then chốt.

"Một trong những sứ mệnh rất lớn hiện nay của chúng tôi là góp phần xây dựng một nhà nước mạnh, một Chính phủ mạnh và đặc biệt là một chính quyền địa phương mạnh", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục phối hợp trong các mảng cải cách thể chế, nâng cao năng lực công chức (Ảnh: Tống Giáp).

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục phối hợp trong các mảng cải cách thể chế, nâng cao năng lực công chức, thúc đẩy tiến bộ xã hội liên quan đến lao động - việc làm, an sinh xã hội, chương trình dành cho thanh niên và công tác quản trị di cư.

Theo Bộ trưởng, để đạt được mục tiêu này, Bộ Nội vụ cần sự hỗ trợ toàn diện từ Liên hợp quốc trong cải cách thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, thúc đẩy tiến bộ xã hội, cũng như triển khai quản trị hiện đại trên nền tảng số. Đây vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa là định hướng chiến lược lâu dài để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Chính quyền địa phương – nền tảng cho phát triển

Từ góc nhìn quốc tế, bà Pauline Tamesis cho biết, một trong những bài học quan trọng mà Liên hợp quốc rút ra khi quan sát nhiều quốc gia là vai trò đặc biệt của chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

"Chính quyền cơ sở, nhất là cấp xã, sẽ gánh vác trọng trách lớn hơn so với trước đây. Nếu năng lực và nguồn nhân lực được tăng cường, dịch vụ công tại địa phương sẽ được triển khai hiệu quả hơn, từ đó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân", bà Pauline nói.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà hoàn toàn đồng tình với quan sát của bà Pauline Tamesis về vai trò đặc biệt quan trọng của chính quyền địa phương. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, địa phương là mắt xích then chốt để bảo đảm sự vận hành hiệu quả của quản trị quốc gia và quản trị xã hội. Chính quyền cơ sở giờ đây không chỉ thực hiện các nhiệm vụ hành chính thông thường, mà còn trực tiếp cung ứng nhiều dịch vụ công gắn bó chặt chẽ với đời sống người dân. Vì vậy, nếu năng lực quản trị ở cấp địa phương không được củng cố, thì những cải cách lớn ở tầm quốc gia cũng khó đi vào thực tế.

Theo Bộ trưởng, để đạt được mục tiêu này, không có con đường nào khác ngoài việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức đang trực tiếp làm việc tại cơ sở. Đây phải là những người không chỉ có trình độ chuyên môn vững vàng, mà còn có kỹ năng quản lý, khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội và khoa học công nghệ.

"Chúng ta cần một đội ngũ công chức đủ chất lượng để vận hành tốt bộ máy, thực hiện hiệu quả quản trị địa phương và quản trị xã hội", bà khẳng định.

Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước thật sự hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu 4 trụ cột hợp tác với Liên hợp quốc thời gian tới (Ảnh: Tống Giáp).

Bốn trụ cột hợp tác với Liên hợp quốc

Từ những trao đổi tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề xuất khung hợp tác với Liên hợp quốc trong giai đoạn tới sẽ dựa trên bốn trụ cột lớn.

Trụ cột thứ nhất là nâng cao năng lực quản trị địa phương. Bộ Nội vụ coi đây là nền tảng, bởi chính quyền cơ sở mạnh mới tạo được sự gắn kết giữa trung ương và địa phương, giữa chính quyền và người dân.

Trụ cột thứ hai là lao động và việc làm. Bộ trưởng nhấn mạnh đến nhu cầu hoàn thiện thể chế, mở rộng cơ hội để lực lượng lao động tham gia thị trường linh hoạt, đa dạng, liên thông trong và ngoài nước.

"Khi người lao động đủ chất lượng, linh hoạt, đa dạng và đáp ứng được tiêu chuẩn ngày càng cao của quốc tế thì chúng ta sẽ có một thị trường mạnh", Bộ trưởng chia sẻ.

Trụ cột thứ ba là thanh niên và bình đẳng giới. Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ, song mục tiêu đến năm 2045 là tiếp tục nâng cao thể chất, kỹ năng và chất lượng nguồn nhân lực trẻ; đồng thời đảm bảo phụ nữ, trẻ em gái vùng sâu vùng xa không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Trụ cột thứ tư là quản trị công dựa trên nền tảng số. Theo Bộ trưởng, đây là yếu tố gắn kết ba trụ cột còn lại, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch và khả năng giám sát. Bộ trưởng nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị sẽ là hướng đi chiến lược cho tương lai.

Đại diện Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tham dự sự kiện (Ảnh: Tống Giáp).

Đại diện Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) khẳng định, với thế mạnh trong lĩnh vực quản trị công, cơ quan này sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong giai đoạn tới, đặc biệt ở những nội dung mà Bộ trưởng Trà đã nêu.

Theo UNDP, cải cách hành chính chỉ thực sự hiệu quả khi gắn với việc phân công thể chế một cách rõ ràng, xác định đầy đủ vai trò và trách nhiệm của từng cấp chính quyền, đồng thời tăng cường phối hợp theo cả chiều dọc và chiều ngang trong bộ máy.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ đo lường hiệu quả hành chính công, coi đây là nền tảng để đánh giá khách quan chất lượng quản trị, từ đó thúc đẩy sự minh bạch và nâng cao năng lực của hệ thống.

"Thời gian qua, chúng tôi đã có những hợp tác nghiên cứu với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về quản trị công, trong đó có nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, và sẵn sàng chia sẻ kết quả này với Bộ Nội vụ để áp dụng vào thực tiễn", đại diện UNDP cho biết.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đây chính là bước đi tất yếu để hoàn thiện quản trị công. Bộ trưởng bổ sung rằng việc đo lường, đánh giá hoạt động chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải được thực hiện trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông minh. Như vậy, hệ thống quản trị mới có thể vận hành minh bạch, linh hoạt và đáp ứng kỳ vọng phát triển.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà giao Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung để đưa vào khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2027-2031.