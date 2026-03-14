Bộ Nội vụ đề xuất những viên chức được loại trừ, miễn kỷ luật

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử lý kỷ luật viên chức. Dự thảo nghị định trên sẽ thay thế các quy định tại Nghị định 112/2020, Nghị định 71/2023.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật để bảo đảm tính thống nhất theo Luật Viên chức năm 2025 và thể chế hóa các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, dự thảo quy định các trường hợp loại trừ kỷ luật, có một hoặc một số tình tiết được miễn kỷ luật, bao gồm:

Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm.

Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi thi hành công vụ.

Đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng có gây ra thiệt hại vì lý do khách quan.

Thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra.

Có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Các trường hợp khác theo quy định của Bộ luật Hình sự và quy định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ đã dự thảo nghị định bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật với viên chức (Ảnh minh họa AI).

Cùng với đó, dự thảo cũng quy định trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sẽ bị tăng nặng mức kỷ luật.

Bao gồm đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có.

Đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bao che cho người vi phạm; đe dọa, trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, người làm chứng, người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm.

Vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; che giấu, sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi. Ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

Về các trường hợp chưa xem xét kỷ luật, dự thảo bỏ quy định trường hợp viên chức đang trong thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép. Việc bỏ quy định này để thống nhất với quy định với cán bộ, công chức, tránh tình trạng lợi dụng để kéo dài việc xử lý kỷ luật.

Dự thảo cũng bổ sung trường hợp chưa xem xét kỷ luật với viên chức là nam giới trong trường hợp vợ chết hoặc vợ không thể nuôi con dưới 12 tháng, vì sự kiện bất khả kháng, hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp, trừ trường hợp người có hành vi vi phạm có văn bản đề nghị xem xét xử lý kỷ luật để xác định rõ tình huống theo quy định của Bộ luật Dân sự.