Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động

Sáng 20/5, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm ông Đào Tùng Bách, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (Bộ Nội vụ), giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi chủ trì. Tham dự còn có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động.

Tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố Quyết định số 519/QĐ-BNV ngày 12/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Tùng Bách giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động.

Trao quyết định và chúc mừng tân Phó Tổng biên tập, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết sau hợp nhất, sáp nhập, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội vụ; đồng thời là diễn đàn khoa học trao đổi lý luận, thực tiễn và nghiệp vụ về quản lý nhà nước và nền hành chính.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Tổng biên tập Đào Tùng Bách (Ảnh: Chí Tâm).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động là tập thể đoàn kết, có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu, trao đổi lý luận nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn triển khai chính sách pháp luật và đề xuất giải pháp cho các vấn đề mới phát sinh.

"Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động là một tập thể đoàn kết thống nhất. Các bài viết của Tạp chí đều mang tính nghiên cứu, trao đổi lý luận nghiệp vụ cao, tổng kết được tình hình thực hiện chính sách pháp luật, đề xuất được những giải pháp đối với vấn đề mới phát sinh và có lượng độc giả đông đảo", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhận xét.

Đối với tân Phó Tổng biên tập Đào Tùng Bách, Thứ trưởng cho biết đây là cán bộ được lãnh đạo Bộ tin tưởng, phân công giữ cương vị mới trong môi trường công tác khác biệt. Thứ trưởng đề nghị ông Bách tiếp tục học hỏi, phát huy năng lực để góp phần đưa Tạp chí phát triển, đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn lực, nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động của đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cũng đề nghị lãnh đạo và tập thể Tạp chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ tân Phó Tổng biên tập hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ cũng như các địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền các lĩnh vực hoạt động của ngành nội vụ.

Phát biểu tại hội nghị, TS Trần Nghị, Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ đã quan tâm, hỗ trợ đơn vị trong công tác tổ chức, bộ máy và nhân sự. Ông cho biết sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, các điều kiện cơ sở vật chất của Tạp chí nhanh chóng được ổn định, góp phần bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Theo Tổng biên tập Trần Nghị, Tạp chí sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới. Đồng thời, đơn vị mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng biên tập Trần Nghị phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Nhận nhiệm vụ mới, ông Đào Tùng Bách bày tỏ sự cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đơn vị thuộc Bộ. Ông cho biết bản thân vinh dự khi chuyển công tác từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng sang lĩnh vực báo chí.

"Tôi sẽ nỗ lực học hỏi, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo thêm sức lan tỏa của Tạp chí, đặc biệt là đối với các vấn đề về lao động, việc làm và chính sách an sinh xã hội", ông Đào Tùng Bách nói.

Hiện Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động có một Tổng biên tập là TS Trần Nghị và 3 Phó Tổng biên tập gồm các ông Nguyễn Văn Vỹ, Bùi Đức Tùng và Đào Tùng Bách.