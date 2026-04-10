Bộ ngành, địa phương tiếp tục tinh gọn tổ chức bên trong

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Chương trình hành động đặt ra 5 nhiệm vụ chủ yếu để các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 210-KL/TW, các chủ trương, kết luận của cấp có thẩm quyền về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Thứ nhất là thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền.

Các bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Kết luận số 210-KL/TW; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao, nhất là đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Chính phủ yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Nhiệm vụ thứ hai là các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Nghị quyết nêu rõ, phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành việc ban hành các quy định, thủ tục hành chính... đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã; cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ, phù hợp với năng lực cán bộ và yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới.

Tiếp tục tăng cường, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương đang triển khai ở cấp xã để có hướng dẫn, chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Thứ ba, Chính phủ yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành được yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm yêu cầu tinh, gọn, mạnh.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng định hướng của Trung ương.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các quy định pháp luật, hướng dẫn và theo dõi việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ tư, Chương trình hành động đặt ra nhiệm vụ thực hiện hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ yêu cầu triển khai nghiêm các quy định mới ban hành tại Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025; rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Thứ năm, Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm trong hoạt động quản lý nhà nước.

Bộ, ngành phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định mới về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phải kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để giải quyết. Đồng thời, phải kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện đạt kết quả tốt; chấn chỉnh và xử lý những tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc né tránh, thiếu quyết tâm.