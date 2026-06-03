Bí thư Hải Phòng: Xây dựng chính quyền hiện đại để gần dân, phục vụ tốt hơn

Ngày 2/6, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh giá việc triển khai mô hình mới là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Theo Bí thư Thành ủy, quá trình sơ kết được chuẩn bị bài bản, nghiêm túc và khách quan. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 18 đoàn công tác do các Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn để chỉ đạo sơ kết tại 18 cụm xã, phường, đặc khu.

Tại các hội nghị sơ kết cấp cơ sở, hơn 200 lượt ý kiến đã tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở đó, các cơ quan tham mưu đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện báo cáo trình hội nghị.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mô hình mới tạo động lực phát triển mạnh mẽ

Nhìn lại gần một năm hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Năm 2025, GRDP Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là địa phương duy nhất duy trì 11 năm liên tiếp tỷ lệ tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.

Quy mô nền kinh tế thành phố năm 2025 đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 197.000 tỷ đồng, bằng 134,2% dự toán và tăng gần 30% so với năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt xấp xỉ 105.000 tỷ đồng, tăng hơn 37%.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Quý I, kinh tế thành phố tăng 11,21%, đứng thứ ba toàn quốc và dẫn đầu trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 97.000 tỷ đồng, bằng 50% dự toán Trung ương giao và tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Không chỉ đạt kết quả tích cực về kinh tế, Hải Phòng còn tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025.

Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hải Phòng tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố cũng chủ động thích ứng với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo ông, những kết quả đạt được đã khẳng định vị thế tiên phong của Hải Phòng trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Một số sở, ngành vẫn chưa thực sự tinh gọn đầu mối bên trong. Tiến độ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước còn chậm.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữa các địa phương chưa đồng đều. Nhiều nơi còn thiếu nhân lực có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch, đất đai, tài chính, ngân sách, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Ông cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc hời hợt, hiệu quả thấp vẫn còn xuất hiện ở một số nơi.

Việc phân cấp, phân quyền trong một số lĩnh vực chưa thực chất. Có tình trạng giao nhiệm vụ nhưng chưa giao đầy đủ thẩm quyền và điều kiện để thực hiện.

Cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều xã, phường phải bố trí cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận tổ quốc làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau do hạn chế về trụ sở.

Trung tâm chính trị - hành chính mới của TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nguồn dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước chưa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Tình trạng dữ liệu phân tán giữa các ngành, lĩnh vực vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Bên cạnh đó, một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng tiêu chí về diện tích và dân số. Điều kiện phát triển giữa các địa phương còn chênh lệch, ảnh hưởng đến dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Theo Bí thư Thành ủy, chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức cấp xã tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa tương xứng với khối lượng công việc trong điều kiện vận hành mô hình mới.

Bộ máy tinh gọn để phục vụ người dân tốt hơn

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu khẳng định, Hải Phòng cần tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương thực sự hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ông yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp. Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, khách quan, gắn với hiệu quả công việc.

Những cán bộ yếu kém, hiệu quả thấp cần được thay thế kịp thời. Đồng thời, thành phố sẽ phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu điều chỉnh một số đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí về diện tích, dân số.

Về cải cách hành chính, Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, rõ trách nhiệm và gắn với kiểm tra, giám sát.

Thành phố cũng ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, trung tâm phục vụ hành chính công và các điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đặc biệt, Hải Phòng sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Kỳ, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số; tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân.

Kết thúc bài phát biểu, ông bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống và cống hiến.