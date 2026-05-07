Bí thư Đà Nẵng nói thẳng chuyện “cán bộ tìm lý do né tránh điều động”

Những chuyển biến của thành phố mới

Ngày 7/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền 2 cấp trên địa bàn.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng mới có quy mô trên 11.800km2 với hơn 3 triệu dân, 94 xã, phường, đặc khu. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức hơn 1.250 hội nghị quán triệt với trên 165.000 lượt người tham gia.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khánh (Ảnh: Hoài Sơn).

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành 64 nghị quyết, UBND ban hành 134 quyết định quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp lý.

Về tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập giảm từ 1.239 xuống 1.201 đơn vị. Cấp xã thành lập 279 cơ quan tham mưu Đảng ủy, 373 cơ quan chuyên môn và 989 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Công tác nhân sự được triển khai đồng bộ. Thành phố đã điều động, tiếp nhận 26 trường hợp giữa các xã, phường, tăng cường 208 công chức, viên chức từ cấp thành phố về cơ sở. Công tác số hóa đạt 100% kế hoạch năm 2025 với hơn 11,6 triệu trang tài liệu. Năm 2026 dự kiến số hóa hơn 7,72 triệu trang tài liệu.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, cho biết khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đa nhiệm, chuyên nghiệp, có khả năng xử lý công việc tổng hợp.

Toàn thành phố có 4.146 cán bộ, công chức cấp xã và 31.487 viên chức cấp xã. Có 55 xã, phường đang có số lượng cán bộ, công chức cao hơn so với định mức 504 người, trong khi 34 địa phương thiếu 177 người so với định mức.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn đầu nhiều địa phương gặp khó do thiếu công chức chuyên môn. Trong thực tế công tác điều động công chức gặp vướng mắc. Có một bộ phận công chức ở khu vực đồng bằng còn tâm lý e ngại, chưa chủ động nhận nhiệm vụ tăng cường về công tác tại các xã miền núi do ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra hạn chế

Sau khi nghe báo cáo của sở ngành, địa phương, bên cạnh nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

Theo ông Hùng, UBND thành phố nhận thức rất rõ quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khiếm khuyết, tồn tại và áp lực. Thành phố bước đầu đã có những giải pháp khắc phục và rất chia sẻ với những khó khăn của xã, phường.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, ông Hùng lưu ý nhiều nội dung cụ thể. Đầu tiên các địa phương phải tập trung bám sát nghị quyết đại hội, chương trình hành động từ cấp thành phố đến Đảng bộ xã, phường.

“Tất cả đều nói “6 rõ” nhưng tôi thấy vẫn cần phải đẩy mạnh tăng cường. Có nơi nói một nhiệm kỳ làm 2 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), nhưng hỏi sản phẩm gì thì không biết. Vậy làm bao giờ mới xong”, ông Hùng nêu ví dụ.

Về mua sắm trang thiết bị ở các xã, ông Hùng cho hay đã chỉ đạo đến 30/4 phải xong nhưng đến nay vẫn chưa mua xong, mặc dù thành phố đã bố trí kinh phí cho xã để mua sắm.

Về du lịch, ông Hùng thông tin thành phố sẽ phải rà lại kết quả tăng trưởng 5 năm, xác định trụ cột của tăng trưởng.

Về khu vực miền núi, ông Hùng cho rằng Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều đồng bào dân tộc và nhiều xã miền núi đặc biệt khó khăn. Thành phố phải tìm cách hỗ trợ các xã, sắp tới sẽ phát động chính sách xây nhà cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên quan đến vấn đề gần dân, sát dân, ông Hùng cho biết khi mới về Đà Nẵng, 12h đêm có người điện thoại cho ông báo tin một nhà thầu thi công làm vỡ ống nước, gây ngập. Ông đã gọi điện cho bí thư, chủ tịch cấp xã nhưng không ai nghe máy. Sau đó thông qua một phó chủ tịch thành phố, thông tin được chuyển đến giám đốc công ty cấp nước và sự cố được khắc phục kịp thời.

“Đề nghị giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị đêm về phải mở điện thoại, không tắt, dân gọi không nghe họ không biết gọi ai cả, phải có trách nhiệm với dân”, ông Hùng nhấn mạnh.

“Né tránh điều động là vấn đề phải chấn chỉnh”

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai từ ngày 1/7/2025 là quyết sách lớn, mang tính lịch sử, tạo nền tảng cho đổi mới quản trị đô thị và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Theo ông Quang, sau gần 1 năm vận hành, mô hình mới đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và điều hành ở cơ sở.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoài Sơn).

“Hệ thống chính quyền các cấp bước đầu được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, việc phân cấp, phân quyền rõ hơn”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, năm 2025 thành phố Đà Nẵng vẫn đạt tăng trưởng GRDP 9,18%, thu ngân sách khoảng 63.600 tỷ đồng.

Theo ông Lê Ngọc Quang, nhiều địa phương vẫn xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, áp lực công việc tại cấp xã tăng mạnh sau phân cấp, phân quyền. Một số cán bộ cơ sở còn hạn chế về năng lực điều hành, ảnh hưởng tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và xử lý thủ tục hành chính.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ ra tình trạng né tránh, ngại luân chuyển ở một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ trẻ. Có cán bộ tìm lý do để né tránh, thoái thác khi được điều động đến địa bàn khó khăn. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực và chuyên môn sâu về cơ sở, kể cả ở các vị trí lãnh đạo quản lý.

“Tinh thần là sẽ có cơ chế, chính sách để khuyến khích, động viên cán bộ nhưng phải hết sức rõ ràng, có đi, có về. Những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có điều kiện để đào tạo và phát triển”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp tìm cách né tránh, thoái thác khi được điều động, luân chuyển, kể cả cán bộ nằm trong diện quy hoạch.

“Mô hình chính quyền 2 cấp phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và tạo động lực phát triển mới cho thành phố”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.