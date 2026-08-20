Ngày 20/8, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã bàn giao 1.019 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 3064/KH-BCĐ ngày 5/8, hai đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 1.518 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, Thốt Nốt và Long Tuyền.

Cần Thơ vừa bàn giao hơn 1.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN (Ảnh: QK9)

Qua phân tích, phân loại theo quy trình kỹ thuật, các đội thu thập được 1.019 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện phục vụ giám định.

Ngày 20/8, số mẫu trên được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để đưa ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phân tích, giám định ADN.

Kết quả giám định sẽ là cơ sở để đối khớp với Ngân hàng Gen của thân nhân, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Đây là một phần trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Đến nay, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã bàn giao 2 đợt, với tổng cộng 1.689 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.