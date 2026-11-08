Từ hướng dẫn viên du lịch đến tổ trưởng tổ dân phố

Anh Lê Văn Duy (SN 2003), Tổ trưởng tổ dân phố Bắc Sơn, là cán bộ tổ dân phố trẻ tuổi nhất phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Lê Văn Duy (bên phải) và cán bộ ở cơ sở thường xuyên túc trực tại nhà văn hóa để lắng nghe tâm tư, kiến nghị của người dân (Ảnh: Thanh Tùng).

Năm 2025, Duy tốt nghiệp Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (nay là Trường Đại học Hồng Đức) với tấm bằng loại giỏi.

Trước khi đảm nhận công việc hiện tại, Duy từng tham gia công tác Đoàn, giữ chức Bí thư Đoàn khu phố. Trong thời gian học đại học, năm 2024, anh được kết nạp vào Đảng.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì tìm kiếm cơ hội việc làm ở các thành phố lớn, chàng trai trẻ trở về quê hương làm hướng dẫn viên, nhận đặt phòng khách sạn và tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương.

Ngày 1/7, được người dân và các cán bộ khu phố cũ tín nhiệm, anh Duy được bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố Bắc Sơn lâm thời.

Theo anh Duy, tổ dân phố Bắc Sơn hiện có 861 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu. Địa bàn đông dân, khối lượng công việc lớn khiến một cán bộ trẻ như anh gặp không ít áp lực trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

“Với địa bàn có dân số đông, một cán bộ trẻ thực sự gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có tinh thần học hỏi. Để hoàn thành tốt công việc được giao, tôi nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, thường xuyên xuống địa bàn, gần gũi với người dân để nắm bắt tình hình”, anh Duy chia sẻ.

Từng làm hướng dẫn viên du lịch, anh Duy rẽ hướng về làm trưởng khu phố, bận rộn với công việc ở một khu phố có hơn 3.200 dân (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Duy cho biết bản thân không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, lo lắng, thậm chí chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của những cán bộ đi trước, anh dần làm quen với công việc, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân.

Quá trình đi cơ sở, vị tổ trưởng tổ dân phố Gen Z (thế hệ trẻ được sinh ra từ năm 1997 tới 2012) cũng gặp không ít tình huống thú vị. Có lần đến nhà người dân, anh giới thiệu mình là tổ trưởng tổ dân phố khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí không tin.

“Mình là người mới nên mỗi khi xuống gặp người dân, tôi thường nhờ các bác cán bộ cũ dẫn đi. Nhiều người ngạc nhiên hỏi: “Trẻ thế mà làm tổ trưởng tổ dân phố à?”. Lâu dần cũng thành quen, đến nay tôi đã làm quen được hơn 90% người dân trên địa bàn. Giờ nhiều người gặp tôi ngoài đường thường chào bằng câu nói quen thuộc “bác trưởng dân phố”", anh Duy tâm sự.

Làm việc 15-16 giờ mỗi ngày, thường xuyên lỡ hẹn với người thương

Anh Lê Văn Duy là con út trong gia đình có hai chị em, bố mẹ làm kinh doanh tự do. Khi biết con trai nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ dân phố, gia đình không khỏi bất ngờ nhưng luôn động viên anh cố gắng vượt qua áp lực, hoàn thành tốt công việc.

Nói về công việc thường ngày, chàng trai 23 tuổi cho biết anh dành 15-16 giờ mỗi ngày để giải quyết các nhiệm vụ được giao.

Vị trưởng thôn trẻ thường xuyên xuống địa bàn để gặp gỡ, tiếp nhận phản ánh của người dân (Ảnh: Thanh Tùng).

Khoảng 7h hàng ngày, anh Duy có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố để trực, đón tiếp người dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Sau đó, anh xuống địa bàn nắm tình hình, tổ chức các cuộc họp, triển khai công việc và tham gia hòa giải khi cần thiết.

“Đặc thù địa bàn đông dân nên có nhiều việc phải làm. Có ngày tôi làm đến khuya, việc dành 15-16 giờ mỗi ngày là thường xuyên, thậm chí có hôm lên tới 20h”, anh Duy chia sẻ.

Công việc không cố định về thời gian cũng khiến lịch sinh hoạt cá nhân của chàng trai trẻ bị xáo trộn. Anh Duy chưa lập gia đình nhưng đã có người yêu. Khi biết anh nhận nhiệm vụ mới, cô gái ban đầu không khỏi ngạc nhiên, song dần trở thành nguồn động viên lớn giúp anh vượt qua áp lực.

“Công việc không cố định về thời gian, nhiều lúc phát sinh đột xuất nên trải dài cả ngày. Nhiều khi hai đứa đã có lịch hẹn đi chơi nhưng bất ngờ có việc, tôi lại phải hoãn, lỗi hẹn với người yêu để ưu tiên công việc. Có lúc cô ấy cũng giận dỗi, nhưng dần dần đã hiểu và thông cảm, thậm chí còn góp ý, chỉnh sửa tác phong ăn mặc cho tôi”, anh Duy kể.

Nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Sơn, phường Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Không chỉ giải quyết công việc hành chính ở khu dân cư, vị tổ trưởng tổ dân phố trẻ còn thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, phòng chống ngập lụt mỗi khi mưa lớn, gió mạnh.

Là địa phương có thế mạnh về du lịch, trong quá trình công tác, anh Duy cho biết anh thường vận dụng kiến thức, kỹ năng được học để hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công việc. Anh cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân trau dồi kỹ năng giao tiếp, phát huy sở trường, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Ông Lê Đăng Thống (69 tuổi, người dân địa phương) nhận xét anh Duy là cán bộ khu phố nhiệt huyết, năng nổ.

“Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ khu phố có trình độ, năng lực sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi nhận thấy cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, đặc biệt là việc ứng dụng chuyển đổi số vào công việc giúp các hoạt động được liên thông, nhanh gọn hơn trước. Tuy nhiên, về kinh nghiệm, Duy vẫn cần tiếp tục trau dồi để hoàn thiện hơn, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội quê hương”, ông Thống nói.

Dù dành phần lớn thời gian cho công việc chung, thu nhập của chàng trai trẻ vẫn còn khá khiêm tốn. Duy cho biết mức phụ cấp hiện nay của tổ trưởng tổ dân phố gần 6 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các khoản bảo hiểm, số tiền anh thực nhận 4,1 triệu đồng. Với khoản thu nhập này, việc trang trải chi phí sinh hoạt khiến anh gặp không ít khó khăn.

Anh Duy cho biết do đặc thù địa bàn du lịch, anh thường xuyên tuyên truyền người dân trau dồi kinh nghiệm, văn hóa ứng xử để góp phần thay đổi diện mạo quê hương (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Phạm Thị Bình, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bắc Sơn, phường Sầm Sơn, đánh giá anh Duy là người nhiệt huyết, tận tâm với công việc.

“Cán bộ trẻ là một trong những lợi thế lớn, góp phần thay đổi diện mạo khu phố, thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân. Từ khi nhận nhiệm vụ, em Lê Văn Duy luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, tôi tin rằng với sự giúp đỡ của các cán bộ đi trước, em sẽ ngày càng trưởng thành, làm tốt vai trò của mình”, bà Bình nhận xét.

Theo bà Bình, mức phụ cấp dành cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Bà mong muốn thời gian tới, các cơ quan chức năng và lãnh đạo địa phương có cơ chế phù hợp để nâng mức hỗ trợ hoặc xem xét giảm các khoản đóng bảo hiểm, góp phần bảo đảm đời sống cho đội ngũ cán bộ cơ sở.