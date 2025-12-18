Bà Nguyễn Ny Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Ngày 18/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 220 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tại Đại hội, kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XIX lần thứ nhất đã được công bố.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới gồm 36 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Bà Nguyễn Ny Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Ny Hương tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Ny Hương cho biết trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Bốn phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai hiệu quả, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát triển bản thân, cống hiến trí tuệ và sức trẻ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, bối cảnh mới vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức đối với thanh niên. Điều này đòi hỏi tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục, tập hợp, đồng hành và tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ, tham gia chuyển đổi số, góp sức xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bà Nguyễn Ny Hương (SN 1989, quê xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) công tác tại Tỉnh đoàn Hà Tĩnh từ tháng 8/2012, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như cán bộ Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.

Từ tháng 5/2020, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII vào tháng 8/2022. Hiện bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.