Ngày 15/11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có thông báo kết luận của ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh này, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý IV, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, sở, ngành, đơn vị và UBND xã, phường phải bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV, cùng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm (KPI) đã được giao.

Trọng tâm là triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn), tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả thực hiện phải được đánh giá hằng tuần, qua đó kịp thời nhận diện những điểm nghẽn, xác định trách nhiệm và chủ động xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tăng cường giám sát, đánh giá kết quả thực hiện KPI gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo đó, Sở Nội vụ Đắk Lắk được giao tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện KPI của thủ trưởng sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, phường. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Sở Nội vụ Đắk Lắk phải xác định những đơn vị, địa phương không đạt chỉ tiêu theo kịch bản tháng 11, tham mưu UBND tỉnh áp dụng hình thức cảnh báo "thẻ vàng".

Sở Nội vụ Đắk Lắk được yêu cầu phối hợp với Sở Tài chính Đắk Lắk đề xuất mời đơn vị, địa phương có chỉ tiêu đạt thấp báo cáo, giải trình cụ thể về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tại hội nghị UBND tỉnh sắp tới.

Riêng đối với những đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, không chuyển biến sau nhiều lần đôn đốc, Sở Nội vụ Đắk Lắk sẽ theo dõi, tham mưu xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với UBND xã, phường, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tuần. Nội dung báo cáo phải phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là tình hình thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công trong tuần.

Những chỉ tiêu đạt thấp phải được phân tích rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, tiến độ báo cáo cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc siết chặt kỷ luật thực hiện KPI, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành nhằm tạo chuyển biến thực chất trong những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng.

Để bảo đảm các chỉ tiêu tăng trưởng được triển khai đồng bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ.

Trọng tâm là bám sát kịch bản tăng trưởng, chỉ tiêu thu ngân sách, huy động vốn đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn cho những dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp.

Các cuộc giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải được duy trì hằng tuần. Số liệu, tiến độ triển khai và những vấn đề phát sinh cần tập trung chỉ đạo phải được cập nhật thường xuyên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời điều hành.