Đám cưới tập thể của 11 cặp đôi công nhân

Sáng 15/11, bà Kha Thị Phượng (bản Nhạn Pá, xã biên giới Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) cùng chồng và 6 người thân bắt chuyến xe sớm để về xuôi dự đám cưới của người cháu trai.

Hôm này, anh Kha Bính Toại (30 tuổi, con anh trai của bà Phượng) được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức đám cưới trong lễ cưới tập thể với 11 cặp đôi công nhân, người lao động khác.

Chú rể Kha Bính Toại và cô dâu Nguyễn Thị Hồng Pha sánh đôi bước vào lễ cưới (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Toại mồ côi bố mẹ từ khi 2 tuổi, thời điểm đó em trai anh mới được vài tháng tuổi. Hai anh em Toại nương tựa vào gia đình người chú ruột và gia đình bà Phượng. Cách đây gần 10 năm, người chú ruột qua đời, năm ngoái em trai anh Toại cũng mất sau biến cố sức khỏe nên bà Phượng là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của anh.

Anh Toại làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Vì yêu anh, chị Nguyễn Thị Hồng Pha (30 tuổi), quê ở Quảng Ngãi đã vượt 850km ra đây làm việc.

Thu nhập của hai người chỉ đủ trả tiền trọ, tiền sinh hoạt và tích lũy một ít để chuẩn bị cho đứa con đầu lòng dự kiến chào đời vào tháng 3 năm tới. Anh Toại nợ vợ một đám cưới nhưng chưa biết bao giờ mới có thể hiện thực.

Khi Liên đoàn lao động Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân lao động khó khăn trên địa bàn, anh Toại đăng ký tham gia và trở thành một trong 12 cặp cô dâu chú rể hôm nay.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trao quà cưới tới các cặp đôi (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngoài việc được miễn phí hoàn toàn kinh phí đám cưới, vợ chồng anh Toại được ban tổ chức tặng một cặp nhẫn vàng trị giá 1 chỉ. Giây phút chứng kiến người con gái mình yêu trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, anh Toại xúc động, đôi mắt đỏ hoe.

Đám cưới của anh vắng bậc sinh thành nhưng bù lại có những vị khách đặc biệt. Họ là những cán bộ công đoàn đã giúp anh hiện thực hóa ước mơ để vợ một lần được mặc áo cưới.

Chứng kiến đám cưới của cháu trai, bà Kha Thị Phượng không giấu được sự xúc động. “Cháu Toại mồ côi, gia đình cháu Pha ở xa cũng không ra dự được. Hôm nay được chứng kiến ngày trọng đại của hai cháu, tôi vui lắm. Mong hai cháu bảo ban, nhường nhịn, yêu thương nhau để vun đắp cuộc sống”, bà Phượng tâm sự.

Lời hứa với người bố đã khuất

Anh Nguyễn Tự Huy (36 tuổi, xã Nghi Lộc, Nghệ An) và chị Lô Thị Dung (33 tuổi, trú xã Mường Xén, Nghệ An) là một trong 12 cặp đôi cô dâu chú rể của đám cưới đặc biệt này.

Hai con người ở hai quê cách nhau hơn 200km đã gặp nhau ở công ty nơi họ làm việc. Sự đồng cảm với hoàn cảnh đã giúp họ xích lại gần nhau và trở thành mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu của mỗi người. Nhưng những lo toan về cuộc sống thường nhật chưa cho phép họ có một đám cưới như mong ước.

Chú rể Nguyễn Tự Huy (thứ 3 từ trái sang) trao nhẫn cưới cho cô dâu của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Hôm nay, với sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và lãnh đạo công ty, họ đã sánh bước bên nhau bước vào lễ đường hạnh phúc với kết tinh tình yêu đã tượng hình.

Anh Huy vốn ít nói, cũng không giỏi biểu đạt cảm xúc. Anh lặng lẽ siết chặt tay cô dâu của mình, bước đi trong tiếng vỗ tay của hôn trường. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, anh không có sự hiện diện của bố bởi ông đã đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ cách đây hơn một tháng.

“Bố tôi luôn mong mỏi tôi thành gia lập thất, ổn định cuộc sống. Hôm nay, với sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn và lãnh đạo công ty, tôi đã thực hiện được lời hứa đưa con dâu về cho bố, tiếc rằng bố tôi không thể chứng kiến được khoảnh khắc này”, anh Huy tâm sự.

Cho ước mơ ngày chung đôi trọn vẹn

12 cặp đôi tham dự lễ cưới năm nay đều là đoàn viên, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (như Công ty TNHH Công nghệ Luxshare ICT Nghệ An, Công ty TNHH HaiVina Kim Liên, Công ty An Nam Matsuoka...).

Nhiều cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn, chung sống và có con nhỏ, nhưng vì gánh nặng tiền trọ, lo cho người thân đau yếu nên ước mơ về một ngày cưới trọn vẹn nhiều năm qua đành gác lại.

Nụ cười rạng ngời của một cặp đôi trong lễ cưới tập thể (Ảnh: Hoàng Lam).

Hôm nay, ước mơ về ngày chung đôi hạnh phúc của những công nhân, lao động nghèo này đã được tổ chức công đoàn biến thành sự thật.

Đám cưới, không chỉ là niềm vui của các cặp cô dâu chú rể mà còn là sự động viên đối với những bậc sinh thành. Ông Đậu Bá Nội (trú xã Nam Đàn, Nghệ An) có mặt trong lễ cưới với vai trò là bố của cô dâu Đậu Thị Thanh Hà.

Ông chia sẻ nỗi lòng của một người cha khi chưa thể tổ chức cho con gái một lễ cưới đúng nghĩa. Người cha từng chứng kiến những đám cưới tập thể thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã lặng người xúc động khi trực tiếp tiễn con gái đi lấy chồng trong lễ cưới đặc biệt này.

12 cặp đôi công nhân, người lao động sánh đôi trong lễ cưới tập thể (Ảnh: Hoàng Lam).

“Hôm nay, được nhìn thấy các con đứng bên nhau trong ngày vui này, chúng tôi thực sự mừng và hạnh phúc. Tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với người lao động”, ông Nội thay mặt bố mẹ cô dâu, chú rể phát biểu tại lễ cưới.

Thay mặt ban tổ chức, bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh lễ cưới tập thể không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa cưới hỏi văn minh, tiết kiệm mà còn là sự bù đắp ân tình, khẳng định tổ chức Công đoàn luôn là điểm tựa tin cậy đồng hành cùng công nhân trong công việc và hạnh phúc gia đình.