Agribank trao 500 triệu đồng chung tay chăm lo đời sống người dân dịp xuân Bính Ngọ

Tại Cụm Công nghiệp Diên Phú (Khánh Hoà), đoàn công tác Quốc hội do ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ sự kiện, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại diện Agribank đã trao 500 triệu đồng cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để cùng chung tay với chính quyền địa phương chăm lo cho người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Với những món quà ý nghĩa này, Agribank mong muốn góp phần lan toả tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, để mỗi người dân đều được hưởng một cái Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc.

Đại diện Agribank trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân (Ảnh: Agribank).

Trước đó, từ ngày 29/1 đến ngày 31/1, Agribank đã dành 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, 2.600 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất đã được gửi đến người nghèo, đối tượng chính sách. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách” nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng được toàn hệ thống Agribank trên cả nước tích cực hưởng ứng tham gia.

Xúc động khi đón nhận món quà từ Agribank, ông Nguyễn Văn Lạc, thôn Quang Thạnh, xã Diên Lạc chia sẻ: “Đây là món quà rất ý nghĩa đối với gia đình tôi, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về. Trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, chúng tôi lại càng trân quý hơn sự quan tâm, sẻ chia của Agribank đối với người dân vùng lũ”.

Cùng chung niềm vui đó, bà Nguyễn Thị Châu, thôn Phan Bội Châu 2, xã Diên Khánh cho biết: “Giá trị món quà tuy không lớn nhưng là sự động viên rất kịp thời để gia đình tôi có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn”.

Bà Lâm Thị Hồng - Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Khánh Hòa tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nha Trang (Ảnh: Agribank).

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh, Agribank kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng, tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Thông qua chương trình an sinh xã hội, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, luôn gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong thời điểm Tết đến, xuân về.