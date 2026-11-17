Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, đến nay địa phương đã cơ bản hoàn thành việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Kết quả bầu cử cho thấy sự chuyển biến rõ nét về cơ cấu độ tuổi và trình độ chuyên môn của nhóm cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Chị Nguyễn Thu Hiền (SN 2000), Trưởng thôn của gần 450 hộ dân (Ảnh: Thanh Bình).

Cụ thể, có tới 1.467 người trúng cử ở độ tuổi từ 21 đến 60 (chiếm 84,17%), điều này minh chứng cho sự trẻ hóa nhân sự đối với người đảm nhận nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Đặc biệt, về trình độ học vấn, đội ngũ trúng cử quy tụ nhiều trí thức với 8 người có trình độ thạc sĩ, 381 người trình độ đại học, 143 người cao đẳng và 364 người trung cấp.

Bên cạnh đó, chất lượng chính trị của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng nâng cao rõ rệt. Tổng số người đã qua đào tạo lý luận chính trị chiếm 64,02% (với 7 người trình độ cao cấp, 308 người trung cấp và 801 người sơ cấp). Có tới 1.734/1.743 trưởng thôn, tổ trưởng là đảng viên, chiếm tỉ lệ áp đảo 99,48%.

Trong tổng số 1.743 người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ này, cơ cấu giới tính ghi nhận 293 nữ, chiếm 16,9%; 1.450 nam, chiếm 83,1%.

Nữ cử nhân Trần Thị Linh, 23 tuổi chính thức trúng cử chức danh Trưởng thôn với sự tán thành tuyệt đối của cử tri trên địa bàn (Ảnh: Thanh Bình).

Một số nữ trưởng thôn trẻ tuổi tài năng ở Ninh Bình như chị Trần Thị Linh (SN 2003), Trưởng thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chị Linh quyết định trở về quê hương cống hiến.

Ngày 25/10, nữ cử nhân 23 tuổi này đã trúng cử làm Trưởng thôn với sự tán thành tuyệt đối từ cử tri tham dự.

Tại xã Khánh Thiện, chị Nguyễn Thu Hiền (SN 2000) cũng đảm nhận trọng trách Trưởng thôn của gần 450 hộ dân, nhận được sự tín nhiệm lớn từ phía cộng đồng.

Thu Hiền quê gốc ở tỉnh Hưng Yên, tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, về xã Khánh Thiện làm dâu từ năm 2023. Bằng sự năng nổ và kiến thức pháp luật vững vàng, cô được người dân thôn Phú Hậu tin tưởng trao trọn niềm tin.

Các cán bộ cơ sở trẻ ở Ninh Bình đang dần phát huy vai trò, trách nhiệm sau khi trúng cử (Ảnh: Thanh Bình).

Theo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, đợt bầu cử diễn ra trong bối cảnh các thôn, tổ dân phố vừa hoàn thành việc sắp xếp. Cụ thể, số lượng đơn vị đã giảm từ 4.482 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.754 thôn, tổ dân phố (tức giảm 2.728 đơn vị, tương ứng 60,86%).

Việc thu gọn quy mô đồng nghĩa với diện tích quản lý, số lượng hộ dân và khối lượng công việc đặt lên vai mỗi trưởng thôn, tổ trưởng đều tăng đáng kể. Tuy nhiên, với trình độ, trách nhiệm, sức trẻ, các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố ở Ninh Bình đang dần khẳng định vai trò quan trọng của cán bộ cơ sở tại địa phương.