Ngày 13/11, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên. Chuỗi nghi lễ gồm các hoạt động như cúng tiên thường (trước ngày giỗ, 16/11); lễ cầu siêu (chính giỗ, 17/11); lễ cúng cơm tuần (từ 17 đến 23/11) và lễ hoàn mãn (24/11).

Bên cạnh đó, lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng và hang Tám Cô cũng được Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức vào ngày 14/11, trước thời điểm diễn ra lễ giỗ.

Di tích Hang Tám Cô tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Tứ Vỵ, Trưởng ban quản lý Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng, cho biết lễ giỗ không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để du khách thập phương tìm hiểu lịch sử, tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Đường 20 - Quyết Thắng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Nhiều người con ưu tú đã ngã xuống để bảo đảm con đường luôn thông suốt, kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường, góp phần vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Di tích hang Tám Cô nằm tại km16+500, đường 20 - Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những “tọa độ lửa” năm 1971-1972.

Ngày 14/11/1972, trong lúc các lực lượng đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ập đến đánh phá, khiến 13 người hy sinh trong hang Tám Cô, trong đó có 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh.

Hang Tám Cô là biểu tượng cho sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Tiến Thành).

Được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2013, hang Tám Cô không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ của lòng tri ân, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng là điểm đến tri ân thu hút du khách, đặc biệt là dịp lễ, Tết, ngày giỗ các anh hùng, liệt sĩ hoặc ngày 27/7.

Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, từ đầu năm đến nay, hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng đón gần 40.000 lượt khách đến dâng hương, tri ân.