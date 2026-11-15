Ngày 15/11, Trung tá Nguyễn Trần Thanh Thông, Phó ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước, TP Cần Thơ, cho biết đơn vị vừa phối hợp Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của thành phố tìm kiếm, cất bốc thêm 8 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước.

Lực lượng chức năng khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn xã Đông Phước giai đoạn 2 năm 2026, từ ngày 2/11, Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước phối hợp Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức tìm kiếm tại khuôn viên trụ sở UBND xã.

Sau 10 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 8 bộ hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 2-3m, bọc trong những lớp cao su màu xanh. Một số hài cốt không còn nguyên vẹn, bên cạnh còn có một chiếc mùng của bộ đội.

Lực lượng chức năng đã tìm được 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đồng Phước (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước).

Theo Trung tá Thông, công tác tìm kiếm tại khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước đã kết thúc.

Qua 2 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đông Phước từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, các lực lượng đã tìm kiếm, cất bốc tổng cộng 53 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 8 bộ được tìm thấy trong khuôn viên UBND xã Đông Phước, 2 bộ tại khu vực ấp Thạnh An và 43 bộ ở khu vực cạnh trụ sở.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước tiếp tục phối hợp Tổ nghiên cứu chuyên sâu của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực còn có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn.