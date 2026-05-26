6 phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại TPHCM

Theo UBND TPHCM, tính đến ngày 20/4, trên địa bàn thành phố có 5.017 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đang bố trí tại: khối Đảng là 1.083 người, Mặt trận Tổ quốc là 1.172 người, UBND là 2.414 người, Ban Chỉ huy quân sự là 348 người.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các địa phương không đồng đều. Có 16 đơn vị hành chính cấp xã có dưới 10 người. Những đơn vị nhiều nhất có hơn 60 người.

Người hoạt động không chuyên trách có thể được tuyển dụng làm công chức (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Theo quy định, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải thực hiện kết thúc hoạt động trước ngày 31/5. Do đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với những đối tượng này.

Trong Kế hoạch số 212/KH-UBND ban hành ngày 23/5, UBND TPHCM đề nghị các đơn vị thực hiện bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện có theo 6 phương án:

Thứ nhất là tiếp nhận vào làm công chức. Theo đó, UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để thực hiện thủ tục tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp.

UBND cấp xã bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt sau khi thực hiện việc tiếp nhận không vượt khung định hướng bố trí biên chế tại Công văn số 09/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ hai là tiếp nhận vào làm viên chức. Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của UBND Thành phố, UBND cấp xã chủ động rà soát số lượng viên chức còn thiếu, xây dựng Kế hoạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm viên chức.

Thứ ba là ký hợp đồng theo các quy định pháp luật hiện hành. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ quy định và nhu cầu sử dụng nhân lực để đề xuất thực hiện việc ký hợp đồng, lập dự toán kinh phí thực hiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ tư là vận động, khuyến khích người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia công tác tại các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân thường trực...

Thành phố khuyến khích bố trí người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm các chức danh ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân thường trực...

Thứ năm là giải quyết chính sách. Thành phố yêu cầu UBND cấp xã xây dựng phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

Ngoài chế độ theo quy định của Chính phủ, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì xây dựng chính sách tri ân đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Thứ sáu là đào tạo nghề và khảo sát chuyển đổi việc làm. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định. Đồng thời, Sở Nội vụ TPHCM sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu chuyển đổi việc làm của người hoạt động không chuyên trách để triển khai các sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ họ tiếp cận các tổ chức, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng.