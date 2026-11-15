Ngày 15/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) thông tin đơn vị đã cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại đồi Khe Cụt, xã Khe Sanh (Quảng Trị).

Các hài cốt lần lượt được tìm thấy trong 2 ngày 13 và 14/11, kèm nhiều di vật như tăng, võng nguyên tấm, dây dù, cúc áo quần, dây thắt lưng.

Bút máy có khắc chữ được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337).

Đáng chú ý, di vật còn có bút máy khắc chữ "N" và hình bông hoa. Cùng vị trí khai quật còn có 2 đồng xu mệnh giá 5 xu.

Qua các đợt tìm kiếm từ ngày 30/10 đến 14/11, đơn vị quy tập thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cụt.

Thành viên đội quy tập dâng hương tri ân liệt sĩ (Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337).

Các hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bảo quản, hương khói chu đáo, đồng thời phối hợp xác minh thông tin liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực đồi Khe Cụt, xã Khe Sanh.